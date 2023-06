Shediac: le homard géant vandalisé

L’emblème représentant la fierté de Shediac, soit le homard géant de 90 tonnes, a été vandalisé en début de semaine au parc Rotary.

Selon le maire de Shediac, Roger Caissie, le personnel de la municipalité a découvert les graffitis mardi matin, soit la même journée que la tenue de l’ouverture officielle du Centre Homarus se trouvant à proximité.

Il est possible que les graffitis aient été tracés la veille, soit dans la nuit de lundi à mardi.

«Ce n’est pas la première ni la dernière fois qu’on aura des graffitis dans la ville de Shediac et d’autres municipalités, mais là le graffiti est placé sur l’icône de Shediac», a rapporté le maire.

Sur les deux grosses pinces du homard, on peut lire le message «Every child matters» inscrit en rouge.

La municipalité a fait savoir que depuis un certain temps, les installations de la Ville de Shediac ont toutes été touchées par des actes de vandalisme.

Depuis que le homard géant a élu domicile dans le parc Rotary en 1990, c’est la première fois de son histoire qu’il subit du vandalisme. «C’est un peu une attaque à notre identité. Ça représente Shediac», a déclaré le maire.

Il croit qu’il y a de meilleures manières de s’exprimer que par l’entremise de l’icône de Shediac. «Tu touches à une œuvre d’art. C’est ça qu’est le gros homard, a dit le maire. S’ils le veulent, peut-être qu’on peut faire quelque chose pour donner la chance aux artistes de graffitis pour s’exprimer à quelque part d’autres, mais s’il vous-plaît ne touchez pas le homard.»

Ce dernier déplore la situation, d’autant plus que le gros homard venait de subir sa cure de rajeunissement. L’artiste Jared Betts venait tout juste de terminer le travail annuel de retouche avant le début de la belle saison.

«Heureusement, on a pu le rejoindre et il va faire les retouches demain matin», a informé le maire jeudi. Les retouches seront complétées juste à temps pour les festivités entourant la fête du Canada qui se déroulent près du homard géant le 1er juillet, et pour le 74e festival du Homard qui aura lieu du 1er au 9 juillet.

Roger Caissie se réjouit des nombreux commentaires d’appui sur les médias sociaux en rapport au homard géant. «Ils ont exprimé leur fierté du homard, que ce soit des gens de Shediac même ou des amis de Shediac qui viennent ici pour une partie de leurs vacances», a-t-il commenté.

La GRC est bien au courant du dossier. La municipalité invite d’ailleurs les personnes qui auraient de l’information en rapport à l’incident à communiquer avec la GRC ou Échec au crime.

Du vandalisme a été commis en début de semaine sur le homard géant de Shediac. – Gracieuseté

Des retouches pour l’artiste

L’artiste d’envergure internationale, Jared Betts, déplore lui aussi l’incident. «Il est malheureux que notre magnifique homard ait été une cible», a-t-il exprimé.

Il avait l’intention de se rendre à Shediac dès jeudi soir pour évaluer la situation. Il croit qu’il lui faudra une pleine journée pour réparer le tout.

«J’espère prendre soin de ce homard pour de nombreuses années», a-t-il mentionné.

Auparavant, l’artiste multidisciplinaire Monette Léger de Shediac a veillé à l’entretien de l’œuvre d’arts pendant quelques décennies à Shediac, avant de céder sa place à Jared Betts.