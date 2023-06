Twin Rivers: un nouvel agrément, mais du travail à faire du côté des odeurs

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a accordé à l’usine Twin Rivers d’Edmundston un nouvel agrément sur la qualité de l’air.

Dans un document accompagnant la décision du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, il est indiqué que Twin Rivers a maintenu ses émissions annuelles de dioxyde de soufre et de particules sous la limite établie dans l’agrément.

Il ajoute que l’usine a réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 86 % et le soufre (SO2) de 66 % depuis 1990 ; ont dérivé 82 % de leur énergie utilisée à partir de sources renouvelables ; et continuent de maintenir un taux de réutilisation bénéfique de 98 % pour les déchets solides. De plus, 45 % de leur électricité provient de la vapeur autogénérée.

Il reste néanmoins que la papetière cause toujours de nombreux inconvénients aux citoyens des environs en raison de ses odeurs nauséabondes, comme en font foi les nombreux commentaires faits quotidiennement par l’entremise des réseaux sociaux.

En avril dernier, dans le cadre du processus de participation du public pour le renouvellement de l’agrément sur la qualité de l’air de Twin Rivers, la Ville d’Edmundston a même envoyé des commentaires et une série de questions au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.

Les commentaires soumis par la Municipalité faisaient suite à sondage sur l’environnement mené auprès de ses citoyens et dans lequel 60 % des répondantes et répondants indiquaient être insatisfaits de la qualité de l’air. On estimait que les odeurs nauséabondes étaient l’un des plus grands défis environnementaux à Edmundston.

Le maire, Eric Marquis, avait même mentionné, lors d’un entretien antérieur avec l’Acadie Nouvelle, que les odeurs de Twin Rivers représentaient un frein au développement économique du centre-ville d’Edmundston et qu’elles pourraient être un problème pour le bien-être des gens.

Dans un récent communiqué, la Ville d’Edmundston s’est toutefois dite satisfaite des réponses obtenues au terme du processus de consultation.

«Nous savons très bien que le problème des odeurs nauséabondes ne se réglera pas d’un tour de main, le processus étant complexe, mais nous sommes satisfaits des réponses du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Nous poursuivons nos discussions avec la direction de l’usine, qui prend la situation au sérieux et qui souhaite entreprendre une analyse approfondie prochainement pour trouver des solutions concrètes», a expliqué, dans ce communiqué, la maire suppléante d’Edmundston, Karen Power.

Dans le document du ministère, il est indiqué que Twin Rivers reconnaît que les odeurs ont engendré des plaintes et tente de trouver des solutions à court et à long terme afin d’améliorer la qualité de l’air dans la région.

L’usine dit avoir installé, en 2014, un système permettant de capter trois sources qui contribuaient à 85 % des odeurs perçues au niveau du sol à l’usine. On note également que d’autres modifications ont été apportées afin de réduire davantage les épisodes d’odeurs.

Le document indique toutefois que, malgré ses efforts, Twin Rivers reconnaît que des odeurs persistent et elle s’engage à continuer de chercher des solutions pour les réduire

De son côté, le ministère dit vouloir s’assurer que l’usine «continue de travailler sur des améliorations et, si cela est jugé nécessaire, mettra en œuvre un plan d’atténuation des odeurs comme condition dans l’autorisation d’exploitation prévue pour l’air.»

L’agrément actuel de l’entreprise expire le 31 juillet, et le nouvel agrément d’une durée de cinq ans entrera en vigueur le 1er août.