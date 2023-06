Mgr François Thibodeau, ancien évêque d’Edmundston, n’est plus

Mgr François Thibodeau, qui a été évêque d’Edmundston de 1993 à 2009, a rendu l’âme le 26 juin. Il était âgé de 83 ans.

Né le 27 juillet 1939, à Saint-Odilon, au Québec, il a été ordonné prêtre le 8 mai 1965 dans sa paroisse natale.

Avant même son parcours d’évêque du diocèse, Mgr Thibodeau a été enseignant à l’Université Saint-Louis d’Edmundston, de 1960 à 1961.

Il occupait le poste de provincial des Eudistes au moment de sa nomination comme évêque d’Edmundston le 13 octobre 1993. Selon sa biographie, disponible sur le site web du diocèse, le nouvel évêque était reconnu pour sa grande gentillesse, sa douceur, son affabilité et son attention aux autres.

Il était aussi détenteur d’un baccalauréat en service social, ce qui faisait de lui un homme qui est beaucoup intervenu auprès des démunis.

«C’est un homme définitivement optimiste. Quels que soient les problèmes ou situations auxquels il peut être confronté, il ne semble jamais découragé. Excellent trait de caractère pour quelqu’un qui assure de grosses responsabilités. Il est de ces gens qui, en face d’un obstacle ou d’une difficulté, se disent qu’il y a souvent moyen d’en sortir, avec du travail, de la réflexion, de l’effort», a déjà déclaré Mgr Fernand Lacroix, troisième évêque d’Edmundston, au journal Le Madawaska

«François a également une grande facilité de contact. Il est chaleureux, il est plein d’attention pour les personnes. Surtout pour ceux et celles qui en ont le plus besoin, à cause de leur état de santé ou autre. J’imagine que les gens du diocèse ne seront pas long à le remarquer», avait-il aussi mentionné.

Pour sa part, Mgr Claude Champagne, l’évêque actuel du diocèse d’Edmundston, qui a succédé à Mgr Thibodeau, en 2009, parle d’un homme engagé dans son milieu et aimé des gens de la région.

C’est notamment grâce à lui que les équipes de pastorale ont vu le jour dans la région du Nord-Ouest.

«Ce qui m’avait frappé quand je suis venu ici (à Edmundston), avant même d’y être nommé évêque, c’était la grande place qu’on réservait aux laïques par rapport à d’autres endroits. Mgr Thibodeau était très ouvert à ça.»

Mgr Champagne considère aussi son ancien collègue comme un homme de lettres. En effet, Mgr François Thibodeau a été un écrivain prolifique, lui qui a écrit plusieurs livres, en plus de composer quelques chansons. Il avait même sa chronique hebdomadaire dans le journal Le Madawaska.

«Il avait une belle plume et c’était une façon pour lui d’annoncer l’Évangile. Cet aspect-là était très poussé chez lui.»

D’après Mgr Claude Champagne, Mgr Thibodeau a été engagé jusqu’à la fin dans les activités de l’église, lui qui a même présidé les funérailles de son frère deux semaines avant son décès.

«On ne s’attendait pas à ça. Il avait des problèmes de santé et les médecins devaient décider s’ils devaient l’opérer ou pas, mais, il y a deux semaines, il était assez bien pour présider une célébration. Même après ces funérailles, il a continué de communiquer avec certains d’entre nous. Quand je l’ai appris hier, j’ai été surpris.»

De son côté Pierre Thibault dit avoir eu la chance de travailler avec à la préparation de la fête du 50e anniversaire du diocèse d’Edmundston, lors des célébrations de la messe de la graduation et pendant les 11 ans de la messe des jeunes.

Selon lui, il a été un homme d’une grande écoute et d’une grande humilité, en plus d’être un grand rassembleur.

«Il a créé des ponts entre les communautés paroissiales du diocèse. Il a osé suggérer que les paroisses travaillent plus souvent ensemble pour le bénéfice des diocésains. Il a été ainsi en mesure de briser quelque peu les esprits de clocher qu’il pouvait encore avoir chez les diocésains.»

Les funérailles de Mgr François Thibodeau auront lieu à la cathédrale Immaculée-Conception. Sa dépouille mortelle sera exposée en chapelle ardente et ensuite déposée dans la crypte après le service funèbre. L’heure et la date des funérailles seront annoncées bientôt.