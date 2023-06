Campbellton affiche sa fierté

Les membres de la communauté LGBTQIA2S+ et les sympathisants à la cause ont affiché leurs couleurs, jeudi, dans le cadre d’une marche de la fierté qui s’est déroulée à Campbellton.

La première marche du genre a été effectuée dans la ville restigouchoise en 2018 à l’initiative du conseil municipal. Aujourd’hui, cette activité de sensibilisation est organisée par le centre Jeunes en action du Restigouche. En tout, une cinquantaine de participants ont déambulé sur le sentier de l’esplanade.

Dans les rangs des marcheurs, on retrouve Danyka et sa petite fille, toutes deux portant fièrement les couleurs de l’arc-en-ciel. La marche de cette année avait une signification bien personnelle pour elle.

«Je trouve que c’est important de dire aux gens que se découvrir n’a pas d’âge. Même si tu as été mariée, et même si tu as un enfant», souligne la jeune maman, toute nouvelle venue dans les rangs de la communauté.

«Ça fait du bien de se sentir accepté sans jugement. Aujourd’hui (jeudi), ce n’est pas une marche pour le sexe que l’on fait, mais une marche d’amour, d’acceptation. La différence est grande», ajoute-t-elle.

Parmi les participants, Danyka et Brianna ont fièrement affiché les couleurs du drapeau de la communauté. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Cette année, l’activité s’est néanmoins déroulée sous fonds de controverse alors que le dossier de la révision de la politique 713 soulève les passions. Présent à la marche de sensibilisation, le député libéral de Campbellton-Dalhousie, Guy Arseneault, a dit déplorer ce qu’il considère comme étant un recul pour la communauté LGBTQIA2S+ provoqué par le premier ministre Blaine Higgs et une partie des troupes conservatrices.

«Ce n’est pas glorieux tout ce qui se passe actuellement à Fredericton, a-t-il dit. Nous sommes le centre d’attention du reste du pays pour une bien mauvaise raison. Toute cette situation démontre à quel point il reste encore beaucoup de travail à faire côté sensibilisation, mais aussi à quel point on doit demeurer vigilant afin que les acquis ne se perdent pas. Pour ma part, je trouve important de marcher ici et de démontrer notre solidarité envers le mouvement.»

Les préoccupations du politicien restigouchois quant à la direction que prend le discours du gouvernement trouvent écho auprès d’une autre participante de la marche. Jennifer marche au nom de son enfant de 12 ans qui s’identifie comme non-binaire.

«Pour moi, c’est ma façon d’exprimer que j’accepte tout le monde, qu’il est important de faire preuve d’ouverture d’esprit. Et quand je vois ce qui se passe sur la scène provinciale, ça me désole. J’ai l’impression qu’après des années d’avancement, on recule», souligne-t-elle.

Celle-ci l’avoue, elle est parfois mêlée par rapport à toutes les questions se rapportant à l’identité. À ceux qui, comme elle, peuvent parfois se sentir dépassés par le sujet, elle a cette réflexion.

«Ce n’est pas grave si on ne comprend pas tout. Ce qui compte, c’est d’être là pour son enfant, de l’écouter, de lui laisser la latitude nécessaire pour se découvrir et de répondre le mieux possible à ses questions. Mais ce qui importe surtout c’est de lui donner de l’amour et non pas de la haine», dit-elle.