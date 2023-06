Campbellton veut accroître la collaboration avec ses voisins du Québec

«C’est une main que l’on tend. On veut ouvrir le dialogue, parler d’enjeux qui nous sont propres.»

À l’image de la CSR-Restigouche, où la complicité entre les différentes communautés qui la compose est souvent vantée, le maire de la Communauté régionale de Campbellton, Jean-Guy Levesque, souhaite voir une chimie similaire s’installer avec ses voisines immédiates, soit la municipalité de Pointe-à-la-Croix et la Première nation et la Première nation autochtone de Listuguj. Lui et ses conseillers croyant aux vertus du bon voisinage, ils ont mis en branle une initiative visant à travailler sur l’amélioration de ces relations.

Cette initiative, c’est le Comité de liaison interprovincial, et son objectif consiste à ouvrir et entretenir le dialogue avec ses voisines situées de l’autre côté de la rivière Restigouche dans l’espoir d’accroître la collaboration et de mettre sur pied des projets communs.

De l’aveu du maire de la Communauté régionale de Campbellton, Jean-Guy Levesque, les relations avec les communautés gaspésiennes ont été rudement mises à l’épreuve au cours des dernières années dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs, et ce principalement en raison de la pandémie de la COVID-19. Selon lui, cette crise sanitaire a provoqué une certaine cassure dans l’harmonie interprovinciale et toutes les cicatrices ne sont pas encore guéries.

«La pandémie nous a frappés de plein fouet. La fermeture du pont a fait en sorte que, pendant un moment, les gens ne pouvaient plus venir de ce côté-ci pour magasiner, voir leurs amis, leurs familles, et même certains jeunes n’ont pu traverser pour venir à l’école. Ç’a été difficile et on en ressent encore les traces», dit-il, axant sur l’importance de rebâtir certains ponts.

Quelles sortes de projets veut-on créer avec cette initiative? Le comité ne s’est pas fixé d’objectif concret à ce stade-ci.

«Et ce n’est pas obligé d’être des projets grandioses. Ça peut commencer tout bonnement avec une plus grande entraide, une meilleure communication», exprime M. Levesque.

Maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold dit trouver l’idée de ce comité des plus pertinentes. Il croit lui aussi qu’il pourrait éventuellement aider à panser certaines plaies laissées par la pandémie.

«On se parle déjà et il existe une entraide. Mais avoir un comité qui se rencontre régulièrement pour forcer les discussions, je vois ça d’un très bon œil. Cette collaboration des deux côtés de la rivière est très importante à mes yeux», souligne-t-il, citant au passage la candidature de la Baie-des-Chaleurs pour le Congrès mondial acadien de 2024 comme exemple de succès.

«Nous ne l’avons peut-être pas obtenu, mais le fait de se réunir comme ça tous ensemble pour une même cause, c’était beau à voir. Je souhaite qu’on recommence, dans ce dossier certes, mais aussi ailleurs également», dit-il.

Un premier projet

Le comité est composé d’un représentant de chaque communauté. Pour Campbellton, il s’agit du conseiller Maurice Comeau. Une rencontre a déjà eu lieu il y a quelques jours et ce dernier s’en dit emballé.

«Ce qui est ressorti, c’est la volonté de tisser des liens positifs entre nos communautés. La pandémie à cause des froids, et ça va prendre un certain temps avant que tout redevienne comme avant, mais je crois qu’on peut y arriver», indique le conseiller, notant par ailleurs qu’un projet d’une grande célébration interprovinciale a aussi été apporté à la table de discussion. Et l’idée semble avoir suscité un certain enthousiasme au sein des membres du comité. Cette grande fête, dont le format reste à déterminer, pourrait voir le jour aussi tôt que l’an prochain.

Pascal Bujold se réjouit de l’initiative, notant que des discussions en ce sens avaient avorté par le passé.

«Après la pandémie, on avait discuté un peu avec nos partenaires (Campbellton et Listuguj) quant à la possibilité de faire quelque chose, un événement, pour nous rapprocher un peu. Malheureusement, ça ne s’est pas concrétisé. Je suis content de voir qu’on travaille à nouveau sur un tel projet», souligne le maire.

Expansion?

Pour ce qui est du comité, Campbellton a convenu d’inclure au départ uniquement les communautés des Pointe-à-la-Croix et Listuguj puisqu’elles constituent ses voisines immédiates. Cela dit, un certain intérêt à se joindre aux discussions est déjà venu d’un voisinage plus élargi, notamment de la municipalité de Ristigouche-Sud-Est. Campbellton n’est d’ailleurs pas contre l’idée d’élargir éventuellement le rayon de son initiative. On peut penser à d’autres voisins très proches comme Matapédia et les Plateaux plus à l’ouest, mais aussi jusqu’à Escuminac et même Carleton-sur-Mer à l’est.