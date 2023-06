La passion des petites voitures de Roger Arseneault

Combien de voitures un garage résidentiel peut-il contenir? Une, deux, trois? Dans le sien, Roger Arseneault, qui habite à Bas-Caraquet, en a fait entrer plus de 1800!

On aura compris qu’il s’agissait d’une collection de modèles réduits.

Le garage de M. Arseneault est relativement spacieux. L’endroit comporte un beau plancher au motif Terrazzo et des murs couverts de petites voitures, le tout minutieusement rangé dans des boîtiers noirs, vitrés, fixés aux murs.

La taille de la collection, peu commune, n’est qu’une donnée approximative. La dernière fois que M. Arseneault a recensé ses pièces, il s’est arrêté à 1800.

Dans son cas, ce passe-temps est relativement nouveau. Le tout a commencé en 2019. Les trois-quarts des véhicules sont en métal; les autres en plastique, sinon en bois.

M. Arseneault aime ce qu’il fait, mais la passion ne l’empêche pas de garder les pieds sur terre. Il n’est pas de ceux qui seraient prêts à hypothéquer leur maison pour acquérir une pièce rarissime.

Il n’est pas non plus en quête de profit. Ce qui l’anime? Le plaisir pur et simple de collectionner. Sa préférence? Les voitures des années 1940-1960.

Ses achats, il les fait dans les «ventes de garage» et chez les antiquaires. Sage et pragmatique, M. Arseneault s’intéresse aux lots. Le coût moyen est meilleur, a-t-il avoué.

Une fois, d’un seul coup, il en a acheté 150 au prix de 1000$. Un autre matin, il a acquis 70 tracteurs, chargeuses, camions à benne pour un peu moins de 300$. L’an dernier, à l’Île-du-Prince-Édouard, il a trouvé un lot de 50 pièces. Le vendeur en voulait 1000$. La transaction s’est conclue à 525$.

Il a aussi fait quelques achats au Village historique acadien: des modèles authentiques dont l’âge est attesté par les traces de rouille.

Modèles particuliers

Certains modèles s’illuminent, d’autres jouent une courte mélodie. Nous avons aperçu, au passage, Flash McQueen, la populaire voiture rouge de la série cinématographique Les Bagnoles (Cars).

Le véhicule qui lui a coûté le plus? Un camion de livraison de cornichons Heinz. Pour cet achat, il a déboursé 350$. Le vendeur lui a dit que le modèle datait probablement de 1910.

Roger Arseneault exibe une pièce qui daterait des années 1930. Un camion de livraison de cornichons de la compagnie Heinz. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Nos recherches nous ont permis de découvrir qu’elle aurait plutôt été fabriquée dans les années 1930 par la compagnie MetalCraft. Un modèle restauré vaudrait plusieurs centaines de dollars.

Toutes ses voitures, nous a fait remarquer M. Arseneault, sont orientées dans le sens anti-horaire. Si elles roulaient, elles pourraient se suivre sans trop d’encombres.

On termine rarement une collection. Celle-ci devrait gagner en volume. Son propriétaire aimerait ajouter 1000 pièces de plus.

«Il y a encore de la place sur les murs», a-t-il repris avec entrain.

Au début des années 2000, sans penser collection, il a acheté une Chevrolet GTO 1960 noire; une voiture qu’il aurait aimé conduire dans sa prime jeunesse.

Alors qu’il était dans la trentaine, il a pensé en acheter une, c’est-à-dire une vraie. Le marché existait, mais les propriétaires lui semblaient trop gourmands. «Des prix de fous!», s’est-il exclamé.

En 2017, il a un peu pris sa revanche. Il a sorti le chéquier pour acquérir un modèle rare: une Dodge Special De Luxe, 1946. La transaction s’est faite à Moncton.

Roger Arseneault pose devant une pièce rare: un dodge Special De Luxe de l’année 1946. Modèle grandeur nature. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Cette voiture, qui a fière allure, est mue par le moteur d’origine. Pour la faire démarrer, il faut insérer une clé et appuyer sur un bouton, une «technologie» qui n’est pas aussi récente qu’on pourrait le croire.

M. Arseneault la conduit à l’occasion, entre autres pour se rendre au Tim Horton’s, a-t-il précisé avec un large sourire.

«Ça fait tourner les têtes… du moins, ceux qui en ont une», a-t-il repris en riant.

M. Arseneault, qui est originaire de Cap-Pelé, vit aujourd’hui à Bas-Caraquet avec sa conjointe, Lucie LeBouthillier. Charpentier de carrière, il a passé 25 ans dans la construction et les fondations de maisons.

S’il fait encore un peu de charpenterie, il sait aussi prendre du repos. L’hiver, il s’installe dans son garage pour regarder des parties de hockey au milieu de ses voitures. Comme le plaisir peut se partager, il songe un jour organiser une petite exposition.

Roger Arseneault présente le modèle réduit d’un véhicule aujourd’hui légendaire: un taxi jaune new-yorkais des années 1950. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Matchbox et compagnie

Il n’y a pas si longtemps (avant l’ère des jeux vidéo et des tablettes électroniques) les enfants, les garçons en particulier, possédaient davantage de voitures que leurs parents. Matchbox, Hot Wheels, Tonka roulaient dans les entrées de maisons, les salles de jeu, les planchers de salon, parfois les escaliers. Avec le temps, ils furent empilés dans des boîtes, rangés dans une garde-robe, puis oubliés.

Que peuvent-ils valoir aujourd’hui?

Moins qu’on pourrait le croire. Ceux et celles qui pensent détenir une mine d’or seront déçus, car ici comme ailleurs, la loi de l’offre et de la demande prévaut. Or, les investisseurs ne s’intéressent qu’aux pièces exceptionnelles. L’état des petites voitures – ce sont des jouets, c’est tout dire – et leur quantité effarante auront donc une forte incidence sur leur valeur.

«Tu peux en acheter une centaine pour 10$», a indiqué Roger Arseneault, lorsque l’Acadie Nouvelle s’est rendue chez lui. C’est le prix qu’on trouvera dans les ventes-débarras, le long de la route. Qu’en est-il des sites de vente Internet, tels que eBay? Vendus en lots, ils peuvent se détailler à 50 cents pièce. D’autres sont vendus au poids, par exemple, 5$ la livre.