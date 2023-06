Le tribunal déterminera qui possède l’ancien édifice municipal de Le Goulet

Qui possède l’ancien édifice municipal de Le Goulet? C’est une question qui devrait bientôt être tranchée par la Cour du Banc du Roi.

Dans la foulée des fusions municipales, les villes les plus populeuses ont eu beau jeu. Elles ont pu faire leur pré carré en ajoutant à leur portefeuille immobilier les biens des localités voisines.

C’est un état de fait dont les gens de Le Goulet ont pris conscience l’an dernier. Alors que leur village allait être fusionné avec Shippagan, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet de leur édifice municipal.

Wilfred Roussel, ancien maire et conseil de Le Goulet, a expliqué à l’Acadie Nouvelle, lors d’une entrevue téléphonique, mercredi, que ses concitoyens craignent de voir l’ancienne mairie «transformée en appartements».

Le long bâtiment blanc occupe un terrain qui va jusqu’à la mer. Sur celui-ci, on trouve également un parc, des jeux pour enfants, un chapiteau à spectacles et une longue passerelle qui conduit à la plage.

Dire que cette propriété est chère au village est un pléonasme. Et l’ombre qui plane sur son avenir en tracasse plusieurs.

«C’est notre ancienne école élémentaire, a rappelé Wilfred Roussel. C’est le cœur de notre village, et il faut que cet édifice ait une vocation communautaire plutôt que résidentielle.»

Pour la plupart des gens, ce bâtiment devrait jouer un rôle culturel et touristique. «Il appartient au patrimoine», a affirmé M. Roussel.

Idéalement, l’endroit pourrait devenir un centre culturel. À tout le moins, il devrait conserver un statut institutionnel. M. Roussel, comme le reste du village, n’acceptera jamais qu’il soit vendu à «des intérêts commerciaux».

En ce sens, l’an dernier, le Goulet, voyant venir la «fusion forcée», a manœuvré pour conserver la gouverne des lieux.

En novembre 2022, une société à but non lucratif (la Corporation Citoyens Le Goulet inc.) fut créée. Les membres du conseil municipal en prirent les rênes, notamment M. Roussel lui-même et le maire de l’époque, Paul-Aimé Mallet.

La municipalité a ensuite décidé de transférer au nouvel organisme les biens immobiliers qu’elle possédait. Afin de lui ménager une marge, elle ajouta, en prévision de la transaction, deux sommes de 30 000$ à être tirées sur le financement fédéral de la taxe sur l’essence.

Une impasse

Toutefois, pour des raisons inexplicables, la transaction n’a pu être conclue avant le 31 décembre. L’édifice, le parc, la plage et le chapiteau seraient donc aujourd’hui la propriété de la municipalité nouvellement constituée.

En janvier, a expliqué M. Roussel, des représentants de Le Goulet ont discuté du transfert de l’ancien édifice municipal avec la Ville de Shippagan. Les échanges ne furent guère concluants.

«La ville a montré de la réticence», s’est-il souvenu.

Aucune transaction ne fut signée, et cette semaine, le maire de Shippagan, Kassim Doumbia, a clarifié la situation. Dans un message Facebook, il a vanté les mérites de l’organisation à but non lucratif créée par les gens de Le Goulet, mais il a indiqué que le transfert des biens immobiliers serait inutile.

«L’organisme n’a pas besoin d’actifs pour établir un vrai travail de collaboration», a-t-il écrit.

Toute transaction étant exclue, la Corporation des Citoyens de Le Goulet a décidé de faire appel aux tribunaux. Un juge devra déterminer si les décisions prises en novembre par le conseil municipal de Le Goulet sont exécutoires.

La requête sera entendue le 11 juillet. Cependant, le maire de Shippagan a rapporté, toujours dans Facebook, que «la Corporation des Citoyens de Le Goulet intente une poursuite contre la municipalité».

Le mot a choqué Wilfred Roussel.

«On n’intente pas une poursuite contre Shippagan! Je contredis ça! On a tout simplement fait une requête. On veut aller en cour et demander à un juge qu’il reconnaisse que les résolutions faites avant novembre 2022 sont applicables (valides).»

Selon lui, tout aurait été beaucoup plus simple si la nouvelle municipalité avait accepté de signer un acte de transfert.

«Il suffirait que Shippagan respecte les décisions qui ont été prises avant elle», a-t-il conclu.

Le maire, Kassim Doumbia, a décliné toute entrevue.

«À ce point ici, je ne ferai pas d’autres commentaires avant notre parution le 11 juillet», a-t-il écrit à l’Acadie Nouvelle.