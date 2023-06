Logement: des mesures applaudies, l’absence de plafonnement dénoncée

Bien que de nombreux observateurs applaudissent la nouvelle stratégie provinciale sur le logement, plusieurs reconnaissent que le plan présenté par Fredericton jeudi n’aura aucun impact afin de limiter l’augmentation fulgurante des loyers dans la province à court terme.

Jill Green, ministre du Développement social et responsable de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, a présenté jeudi sa stratégie sur le logement.

Si à peu près tout le monde s’entend pour dire que les initiatives promises par Fredericton offrent des solutions concrètes afin de s’attaquer à la crise du logement, ACORN, un groupe de défense de locataires, déplore l’absence de mesures qui pourraient rapidement freiner l’augmentation du prix des loyers dans la province.

«Il y a beaucoup de bonnes choses dans la stratégie d’hier, mais nous sommes vraiment déçus qu’il n’y ait pas de plafond sur le loyer, dit Darcy Wallace, un organisateur du groupe à Moncton. La beauté d’un plafonnement sur les loyers c’est qu’il peut tout de suite être mis en place et l’impact est immédiat. On l’a vu en 2022, alors que le plafond temporaire était en vigueur.»

En effet, selon les dernières données sur l’inflation de Statistique Canada, le prix des logements au Nouveau-Brunswick a bondi de 4,6% depuis l’abolition du plafonnement sur les loyers en janvier 2023. À l’échelle du pays, l’augmentation moyenne du loyer a été de 2,2% pendant la même période. Dans d’autres provinces comme le Québec où un plafond est en vigueur, les loyers ont augmenté de 1,34%.

«Un pas dans la bonne direction»

Malgré l’absence de mesures visant à freiner rapidement un marché locatif en surchauffe, l’économiste Pierre-Marcel Desjardins est satisfait de la stratégie. Avec des investissements d’un demi-milliard sur trois ans, il s’agit d’un «un pas dans la bonne direction.»

«Je soupçonne que ce ne sera pas suffisant pour régler la crise, mais on a finalement des mesures importantes pour augmenter l’offre de logement, analyse M. Desjardins, qui est aussi professeur à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton. Pour moi, c’était un incontournable. On peut subventionner les gens, on peut jouer avec les prix, mais si on a une pénurie de logements, il faut surtout augmenter l’offre pour régler le problème.»

Impliquer divers acteurs – municipalités, les organismes sans but lucratif et les coopératives – afin de surmonter les défis en matière de logement est également judicieux, ajoute-t-il.

«On reconnaît qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre en construction, donc on va de l’avant avec des mesures visant à accroître le nombre de travailleurs dans ce secteur. Dans l’ensemble, l’approche que le gouvernement a choisie est intéressante.»

Mylène Vincent, chef de développement au Réseau du logement du Nouveau-Brunswick (RLNB), dit elle aussi être optimiste.

«C’est un bon début, les piliers mis en évidence dans la stratégie sont très forts», dit-elle.

Elle se réjouit elle aussi du fait que les organismes sans but lucratif comme le sien seront appelés à jouer un plus grand rôle dans le secteur du logement.

«On voit un investissement de 10 millions $ en partenariat avec le RLNB pour faire un projet pilote de logements abordables qui vise la main-d’œuvre et des foyers à revenus faibles ou moyens, dit-elle. On augmente aussi les investissements dans les projets qui touchent les gens les plus vulnérables. Le gouvernement a utilisé du langage qui montre qu’ils ont écouté tous les intervenants consultés pour préparer la stratégie.»

Mme Vincent reconnaît toutefois qu’il faudra du temps avant que la stratégie porte fruit.

«Comme Mme Green l’a indiqué jeudi, il y a plus de 80 recommandations qui ont été fournies et elles ne sont pas toutes dans la stratégie, mais c’est un processus qui pourrait être amélioré s’il ne convient pas. Les différents intervenants ont proposé des mesures qui sont quand même transformatrices, mais ce n’est pas quelque chose qui peut être fait en trois mois, alors on espère qu’elles seront explorées ou incorporées dans une version à venir.»