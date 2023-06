Petit-Rocher fin prêt à lancer le Festival des Rameurs

L’ancien village de Petit-Rocher s’apprête à vibrer au rythme du 54e Festival des Rameurs.

L’événement annuel, dont les origines remontent à l’année 1967, se veut l’un des plus anciens festivals toujours en activités au Nouveau-Brunswick.

L’édition 2023 du festival prendra son envol avec force le mardi 4 juillet avec la tenue d’un gala de lutte professionnelle organisé par Lutte IHW qui se tiendra à l’aréna de Petit-Rocher.

Les têtes d’affiche du gala seront la lutteuse Chantal de Robertville et le géant Orion, un colosse qui mesure près de 7 pieds et qui fait osciller la balance à environ 300 livres.

Plusieurs athlètes de la région Chaleur seront également en action sur le ring.

Ce gala de lutte est l’une des nouveautés proposées dans le cadre du Festival des Rameurs, au même titre que la Bataille des groupes qui aura lieu le jour suivant.

«Nous en sommes aux tout derniers préparatifs et à faire face aux imprévues avec une belle équipe au comité organisateur», a affirmé Anne Thibodeau, la présidente de l’événement.

Cette dernière espère que le festival sera en mesure d’attirer près de 10 000 visiteurs au cours des six journées d’activités qui sont prévues.

L’événement phare du Festival des Rameurs de Petit-Rocher demeure sans contredit la traversée de la baie des Chaleurs à la rame, qui aura lieu le samedi 8 juillet en matinée.

Le coup d’envoi de la traversée d’une distance d’environ 35 km se fera de Bonaventure, en Gaspésie, à 7h30 (heure du N.-B.).

L’arrivée des premiers bateaux est prévue à Petit-Rocher vers 10h30.

Un total de 12 équipes ont déjà confirmé leur participation à la classique estivale.

«Ce nombre pourrait augmenter, car les inscriptions se feront jusqu’à la veille de la traversée», a indiqué Anne Thibodeau.

Il faut noter que les équipes Votre épicier indépendant Jean-Claude (hommes) et Diamond Chaleur (femmes), champions de la traversée 2022, seront de retour cette année et tenteront de conserver leur titre.

Une programmation variée attend les festivaliers d’ici et d’ailleurs qui voudront assister au 54e Festival des Rameurs.

Le volet musical occupera comme toujours une place importante dans la programmation de l’événement avec la tenue de la Soirée country mettant en vedette Jacques Comeau, Hillbilly Deluxe et Marc Babin, de même que la Soirée des rameurs et rameuses avec les groupes Kaïn et Beauxmont.

Les deux soirées musicales se tiendront les 7 et 8 juillet, à l’aréna de Petit-Rocher.

Un gamme d’activités comprenant une soirée d’humour, des chansonniers, des jeux pour enfants, de la danse, du bingo, une messe et un brunch communautaire figurent également à l’horaire.

La journée de clôture du dimanche 9 juillet propose le traditionnel défilé sur la rue Principale et des feux d’artifice au parc de la Plage.