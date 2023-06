Pluies torrentielles: dur lendemain de veille à Edmundston

Les pluies torrentielles qui se sont abattues jeudi soir sur une bonne partie du Madawaska ont causé une grande quantité de dommages à de nombreuses infrastructures routières. Le nettoyage est entamé, mais certains segments nécessiteront d’importants travaux.

Au lendemain des violents orages qui se sont abattus sur le Nord-Ouest de la province, l’heure est au bilan de dégâts. Et ceux-ci sont passablement importants.

«Il va falloir être patient au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Car il y a des endroits où nos routes et nos infrastructures sont très endommagées.»

C’est là l’avertissement lancé vendredi matin par le maire d’Edmundston, Éric Marquis, lors d’un point de presse portant sur l’ampleur des dégâts causés par les intempéries de la veille.

Bien que ceux-ci soient importants, le maire s’est dit grandement soulagé que cette situation hors de l’ordinaire n’ait pas provoqué de victime ni même de blessé.

La ligne d’orages a commencé sa traversée de la région vers 17h30. De fortes quantités de pluie sont tombées en un très court laps de temps à un rythme effréné (environ 50 mm par heure). Une soixantaine de millimètres de pluie ont notamment été répertoriés au puits Iroquois, mais on croit que ces quantités pourraient être bien supérieures dans d’autres secteurs du Nord-Ouest. D’ailleurs, le corridor de tempête a été très précis, soit de Saint-Hilaire vers Edmundston et Saint-Jacques. Le secteur de Saint-Basile n’a pas été touché, tout comme celui de Dégelis dans le Témiscouata.

Cette accumulation soudaine a causé une crue de certains cours d’eau, provoquant des inondations, des glissements de terrain et des affaissements. Selon Jacques Doiron, directeur du service des incendies et coordonnateur de l’Organisation des mesures d’urgence de la Ville d’Edmundston, les événements de jeudi possèdent plusieurs similitudes avec les crues printanières de 2008 qui avaient provoqué de nombreuses inondations à l’époque.

Dans ce cas-ci, il avoue que la municipalité a été prise de court par la vigueur des éléments et qu’elle n’avait reçu aucun avertissement qu’une tempête de cette envergure se profilait.

«On s’attendait à quelques millimètres de pluie, mais on a finalement reçu beaucoup plus que prévu. C’est pourquoi on a été en mode réactif plutôt que réactif», souligne-t-il.

La bonne nouvelle selon lui, c’est que les systèmes d’eau potable, d’égouts et d’électricité ont tenu le coup, si bien qu’on ne déplore que très peu de problèmes de ce côté. Pour ce qui est des puits privés toutefois, la Ville suggère à ses propriétaires de faire tester leur eau par mesure de précaution.

Au moment de la conférence, 110 personnes ayant subi des dégâts s’étaient enregistrées auprès de la municipalité. On parle ici surtout d’infiltration d’eau, de refoulement d’égouts dans les sous-sols. Les résidents qui ne se sont pas encore enregistrés peuvent le faire au 506-739-2103.

«C’est très important que les citoyens documentent les dommages reçus ainsi que leurs interventions», dit le pompier.

Au cours de la semaine qui vient, la Ville organisera pour sa part des collectes spéciales de déchets.

Routes et infrastructures

Il n’y a pas que les particuliers qui ont été frappés par la tempête. Plusieurs infrastructures municipales y ont également goûté et dans certains cas, leur réparation pourrait prendre plusieurs semaines.

«On est actuellement en mode nettoyage, car il y a beaucoup de terres dans certaines rues», indique M. Doiron

Quatre endroits ont par ailleurs été particulièrement touchés. En date de vendredi matin, le chemin Mont Farlagne était fermé à la circulation en raison de vérifications nécessaires et de réparations. Le secteur du concessionnaire Chrysler/Dodge et de l’avenue Roy a été inondé après le débordement du ruisseau Guerrette, ce qui a laissé une tonne de débris sur les lieux. Des inspections souterraines seront toutefois nécessaires afin de vérifier l’état des différentes infrastructures. Plusieurs ponceaux remplis de terres devront notamment être nettoyés.

Dans le secteur de Verret – entre l’avenue Philippe et le chemin Rossignol -, les ponceaux n’ont pas tenu, ce qui a provoqué un glissement de terrain, ce qui a rendu le chemin non sécuritaire et provoqué sa fermeture complète pour une période indéterminée. Les gens de l’endroit devront jusqu’à nouvel ordre effectuer un détour par le chemin Trois Milles et Rivière-à-la-truite pour sortir par Saint-Jacques.

«C’est un grand détour, mais c’est tout ce que nous pouvons offrir pour le moment», indique le porte-parole, notant que celui-ci ne s’adresse qu’à la circulation automobile et non aux camions lourds.

Entre le chemin Moulin et le chemin Gaboury, la situation est similaire, mais une voie demeure toutefois ouverte avec des feux de circulation.

Des experts de la province sont par ailleurs en route afin d’effectuer une évaluation plus précise des dégâts. La municipalité entend de son côté concevoir un plan d’action afin de déterminer ce qu’elle peut réparer à court terme et ce qui devra nécessiter un plus grand investissement en temps et argent. La Ville reste par ailleurs aux aguets alors qu’on annonce d’autres précipitations pour la fin de semaine.

Travail et compréhension

Le chef pompier a profité de la conférence de presse pour saluer le travail des équipes municipales qui ont réagi très vite de sorte à limiter les dégâts pour les particuliers, mais aussi nos infrastructures. Il a également remercié la population pour son grand respect et sa compréhension lors de la soirée de jeudi.

«On a eu beaucoup d’appels de gens pris au dépourvu. On a eu des gens qui se sont retrouvés isolés, qui sont demeurés dans leurs véhicules jusque très tard hier soir. Malgré tout, ils ont été très patients et très polis envers nos employés municipaux. On apprécie cela énormément, car ce n’a pas été évident ni pour eux ni pour nous», mentionne-t-il.