Une année de réussites et de défis dans les écoles du Nord-Ouest

Au District scolaire francophone du Nord-Ouest, même si on est heureux d’avoir vécu de façon positive cette première année scolaire complète post-pandémie, on reconnaît qu’il existe encore plusieurs défis à surmonter.

En faisant référence à sa plus récente planification triennale qui se termine en 2024, le directeur général du DSFNO, Luc Caron, a avoué qu’il est facile de se laisser décourager par tout le travail qu’il reste à faire. Il note toutefois qu’il est tout aussi primordial de regarder le chemin qui a été parcouru au sein du district scolaire.

Selon M. Caron, l’une des preuves de ce qui a été réalisé au cours des dernières années est la série d’indicateurs que l’on évalue annuellement.

«On a commencé à regarder nos résultats actuels et on a commencé à les comparer avec ceux de la dernière planification triennale (2017-2020) (…) On a regardé nos indicateurs avec ceux de la planification triennale antécédente et quand on regarde ça, on a de beaux constats.»

En ce qui concerne le sentiment de sécurité à l’école, on remarque une augmentation de 6% par rapport à la planification triennale précédente. Idem du côté du projet vie-carrière qui a vu une augmentation du taux de satisfaction des élèves de 16%.

On dit aussi remarquer que les jeunes sont de plus en plus accueillants envers les autres cultures alors que 14% plus d’élèves se sentent plus ouverts à celles-ci par rapport à l’ancienne planification.

On note aussi une augmentation de 9% du nombre d’élèves qui disent avoir une meilleure connaissance de soi, qui se veut, selon le plan éducatif 2021-2024, la découverte et l’exploitation de leurs forces ainsi que de leurs champs d’intérêts et leur capacité à résoudre des problèmes.

«On est très fiers du chemin que l’on a fait depuis les dernières années. Les initiatives ont été très nombreuses», a ajouté Luc Caron.

Au nombre des réalisations qui ont été énumérées par le directeur général du DSFNO, on note le programme de l’enseignement de la lecture pour les élèves de la maternelle à la 3e année; un guichet unique pour les parents qui cherchent des services à la petite enfance; le programme de littératie communautaire Blizzlecture et Raplecture et le programme de lecture familiale.

Des défis pédagogiques

En contrepartie, Luc Caron estime qu’il existe encore des enjeux en ce qui a trait à la gestion des comportements et de la santé mentale chez les élèves. Selon lui, beaucoup trop de jeunes sont encore identifiés comme étant à risque.

Il existe encore trop d’élèves qui doivent composer avec des défis en lecture et en écriture ou qui manquent de compétences en numératie et en mathématiques.

D’après M. Caron, bon nombre d’élèves ne sont pas prêts pour le marché du travail ou les études postsecondaires.

«On a déjà identifié des stratégies pour aider en 2023-2024. Nous allons mettre en place ces stratégies, nous allons mesurer leur efficacité, nous allons rendre des comptes par rapport aux résultats et je suis convaincu que cela aura un impact positif l’an prochain. On ne vise pas la perfection au DSFNO, mais on vise toujours une culture où l’on veut s’améliorer de façon continue», a expliqué M. Caron, en ajoutant que les stratégies en question seront abordées plus en détail au début de la prochaine année scolaire.

Un recrutement plus agressif

Le DSFNO a profité de la dernière réunion mensuelle du conseil d’éducation pour l’année scolaire 2022-2023 afin de présenter un budget de plus de 71 millions $.

Près de la moitié du budget est destiné aux enseignants.

Luc Caron avoue que le DSFNO a pris un risque cette année en planifiant un nombre plus élevé d’enseignants que celui qui est habituellement financé par le gouvernement provincial, en vue de la prochaine année scolaire.

«On veut être agressif du côté du recrutement. On veut s’assurer que l’on a des enseignants qualifiés dans nos salles de classe pour composer avec les absences que l’on sait que l’on va avoir l’an prochain (…) On voulait embaucher des enseignants tout de suite.»

Cette augmentation se manifeste donc du côté de l’enseignement à temps plein (ETP). En principe, un salarié à temps plein (cinq jours par semaine) correspond à 1 ETP.

Dans un souci de développer les services de soutien, notamment dans les écoles primaires, on a prévu une augmentation de l’ETP en enseignement ressource afin de faire passer le ratio d’enseignants par élèves de 1/140 à 1/120.

Le DSFNO a également choisi d’investir plus massivement en littératie en prévoyant ajouter près de 10 ETP de plus.

«Juste en littératie et en ressources, on parle d’à peu près 15 ETP de plus où l’on a pris un risque d’investir. Ce sont des services supplémentaires que l’on met dans nos écoles, directement en salle de classe.»

Même si cela engendre actuellement un déficit, le directeur général du DSFNO croit que le district sera en mesure de l’atténuer.

«On pense qu’avec les économies que l’on anticipe de faire à certains postes budgétaires l’an prochain, on pourra éponger cette lacune-là», a mentionné Luc Caron.

«On peut faire ça, grâce au financement que l’on reçoit du fédéral avec le programme des langues officielles en éducation et l’enveloppe égalitaire de la province. Cette enveloppe représente 1,7 million$. Si on n’avait pas ces sous, c’est certain que l’on ne pourrait pas mettre ce niveau de service dans nos écoles.»

Le conseiller du CÉD, Steeve Savoie, a salué l’initiative du district en ajoutant qu’elle permettra de conserver de jeunes professionnels du domaine de l‘éducation dans la région du Nord-Ouest.

«Ça nous prend de la relève et ce que je n’aimais pas voir des fois, c’est que les autres districts scolaires sautaient sur nos ressources avant nous. Je suis content de la tournure des événements.»

Réduction du budget des autobus

Le directeur général du DSFNO, Luc Caron, a aussi fait remarquer que le DSFNO a été soumis à une réduction budgétaire pour ce qui est de l’exploitation des autobus scolaires.

«Qu’est-ce qui explique cette réduction? On n’a pas encore mis le doigt dessus, mais on va creuser la question, surtout avec la hausse de la facture d’essence et tout ça. On ne prévoit certainement pas de réduction de dépenses dans cette catégorie-là.»

Le district devra aussi composer avec des exigences de plus en plus importantes en ce qui a trait à la santé et sécurité au travail, ce qui engendrera d’autres ressources.

«On doit prendre des sous ici et là dans différents coffres budgétaires pour composer avec les besoins. C’est un point que l’on martèle à la province pour avoir des sous pour composer avec ces demandes.»