Dieppe a amorcé le processus d’amalgamation de trois nouveaux territoires

Caroline O’Hanley et son mari ont quitté Moncton il y a une dizaine d’années pour trouver le calme et la quiétude de la vie rurale dans la petite localité de Calhoun.

Un beau matin, le couple a reçu une lettre leur annonçant que leur petit coin de paradis serait englobé par la ville de Dieppe le premier janvier 2023, dans le cadre du projet de réforme de la gouvernance locale annoncé par Fredericton.

Comme plusieurs autres résidents de ces portions des anciens DSL de Lakeburn et de Scoudouc, ils se posent toutes sortes de questions à propos de ce qui leur pend au bout du nez.

Ils étaient d’ailleurs présents dans la salle du conseil, lundi, alors que la ville de Dieppe a officiellement amorcé le processus qui verra son territoire grandir de 25 kilomètres carrés (ce qui représente 25% de la superficie totale de la municipalité).

«Plusieurs choses m’inquiètent. Ce regroupement nous a été imposé par le gouvernement. Nous avons reçu une lettre qui disait que nous allions faire partie de Dieppe à partir du premier janvier 2023», raconte Caroline O’Hanley.

«Disons que ce fut une grosse surprise pour nous.»

La femme trouve dommage que le gouvernement provincial ait décidé de charcuter leur secteur de cette façon.

«Notre rue longue de six kilomètres a toujours été divisée entre Moncton, Dorchester et Scoudouc. Seulement sept résidences sur un total de 100 seront avalées par Dieppe, ce qui veut dire que nous devrons dorénavant vivre selon leurs règlements», mentionne-t-elle en haussant les épaules.

Après la réunion, le couple n’était pas du tout rassuré.

«Ils nous ont clairement dit qu’on n’aurait aucun service de plus, mais que dans le futur, il est très possible qu’on augmente notre compte de taxes», exprime Caroline O’Hanley.

«Nous n’avons pas besoin des services, mais je ne comprends pas pourquoi nous allons éventuellement être taxés de la même façon que les autres résidents de Dieppe.»

Du côté de l’administration municipale, on dit avoir expédié plus de 600 lettres aux résidents qui seront touchés par ce mariage forcé.

«Les modifications proposées au plan d’aménagement municipal et à l’arrêté de zonage de la ville de Dieppe visent à intégrer et harmoniser les règlements qui existent déjà dans le secteur avec ceux de la municipalité», explique Alexandre Girard, directeur du service planification et de développement de la ville de Dieppe.

Selon ce qui est prévu, les usages permis vont continuer à l’être, même si le règlement change.

Par exemple, si un résident exploite déjà une entreprise de réparation de voiture ou qu’il possède un entrepôt, une clause grand-père s’appliquera dans son cas.

Caroline O’Hanley et son mari ne sont pas les seuls dans cette situation puisque la fusion touche 900 personnes et 300 résidences.

«C’est très important que les gens s’engagent avec nous dans le processus pour nous donner de la rétroaction parce que ça va avoir un impact réel sur leur propriété. Donc, si pour une raison ou une autre on s’en va dans la mauvaise direction, on aimerait le savoir maintenant», indique Alexandre Girard.

Les citoyens auront une autre chance de se faire entendre lors d’une séance publique qui aura lieu le 11 septembre prochain.

Le Comité consultatif en matière d’urbanisme se réunira le 20 septembre pour soumettre une recommandation finale au conseil, qui pourrait entériner les changements lors des réunions du 10 ou du 23 octobre.