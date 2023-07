Festivités et feux d’artifice à Ottawa malgré les inquiétudes de la qualité de l’air

Les célébrations de la fête du Canada sont en cours à Ottawa et partout d’un océan à l’autre samedi, même si certaines activités ont dû être adaptées ou annulées en raison de la mauvaise qualité de l’air.

Différentes activités sont prévues autour de la colline du Parlement dans la capitale fédérale, mais le spectacle principal se déroule aux plaines LeBreton, tout juste à l’ouest du centre-ville.

Le premier ministre Justin Trudeau était sur place en matinée samedi. Il est allé à la rencontre des personnes sur les lieux, aux côtés de son ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

La pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation des événements de la fête du Canada partout au pays pendant deux ans, y compris à Ottawa. Puis, l’année dernière, les vestiges des manifestations du «convoi de la liberté», qui avaient obstrué les rues de la ville pendant l’hiver, ont créé des tensions qui ont perturbé la journée.

Mais en dépit de ce retour relatif à la normalité, plusieurs villes ont choisi d’annuler leurs feux d’artifice en raison de la présence de fumée liée aux incendies de forêt qui continuent de sévir partout au pays.

À Ottawa, le premier volet du spectacle sur les plaines LeBreton a commencé à 11 h 45 et met en vedette des artistes tels que Pierre Kwenders, Delhi 2 Dublin, Tyler Shaw, Josiane et Marie-Josée Dandeneau, qui se relaieront sur la scène au cours de l’après-midi.

Dans un discours aux Canadiens diffusé avant l’événement, M. Trudeau a mentionné que la fête du Canada est une occasion de célébrer le Canada et les gens avec qui nous le partageons.

«Après tout, le Canada fait l’envie du monde entier. Les personnes qui fuient la violence et la persécution rêvent d’une vie ici. Les entreprises s’établissent et ouvrent des usines dans nos villes et nos villages. Les dirigeants du monde entier comptent sur notre leadership en temps de crise», a souligné le premier ministre.

«Partout où il flotte, notre drapeau est reconnu comme un symbole de démocratie, de liberté et d’espoir», a-t-il ajouté.

M. Trudeau a aussi rappelé que le Canada s’est toujours retroussé les manches lorsqu’il est confronté à des défis majeurs, que ce soit lors de la Seconde Guerre mondiale ou encore, actuellement, dans la lutte contre les feux de forêt.

Dans son propre message aux Canadiens, la gouverneure générale Mary Simon a soutenu que la fête du Canada est une occasion de réfléchir à ce que le pays a accompli, mais aussi de penser à ce qui peut être fait de plus.

«Un pays où les gens évoluent ensemble sur la voie de la réconciliation; un pays où les gens agissent contre les changements climatiques afin de guérir la planète; un pays où les gens prennent soin de leur santé mentale comme ils le font pour leur santé physique. Un pays où les gens cherchent activement à faire place à l’égalité, à l’équité, à la justice et à l’inclusion. Chaque personne peut y contribuer de différentes manières», a-t-elle écrit.

Festivités à Ottawa, perturbations ailleurs

Toujours dans la capitale fédérale, le spectacle en soirée sur les plaines LeBreton mettra en vedette Jann Arden, Roxane Bruneau et Aysanabee, entre autres.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Gatineau, il y aura des spectacles, en plus d’un match de lutte professionnelle dans le Vieux-Hull. Les musées nationaux du Canada, y compris le Musée des beaux-arts du Canada, seront ouverts gratuitement.

Le grand spectacle pyrotechnique d’Ottawa devrait avoir lieu à 22 h, malgré les inquiétudes concernant la qualité de l’air, mais ce ne sera pas le cas dans toutes les grandes villes du pays.

Après l’annulation des feux d’artifice de la Fête nationale du Québec, la fin de semaine dernière, ceux de la fête du Canada ont subi le même sort à Montréal et à Québec.

L’administration portuaire de Vancouver a quant à elle cité l’augmentation des coûts pour justifier l’annulation de ses feux d’artifice l’année dernière et a confirmé que cette décision est désormais permanente.

Victoria, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, Winnipeg et Toronto prévoient toutes d’aller de l’avant avec leurs spectacles.

Des feux d’artifice auront également lieu dans les provinces de l’Atlantique, y compris à Halifax pour la première fois depuis 2019.