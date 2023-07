Meurtre au premier degré: un homme et une femme de Newcastle Creek accusés

Une femme âgée de 40 ans et un homme âgé de 33 de Newcastle Creek, ont été accusés de meurtre au premier degré en lien avec l’homicide d’un homme âgée de 27 ans de Minto.

Le 31 mars, vers 19h, le Groupe des crimes majeurs de la GRC au Nouveau-Brunswick a trouvé le corps d’un homme dans un secteur boisé, près d’un sentier de motoneige, entre Minto et Chipman. On a établi qu’il s’agissait de Brandon Donelan, de Minto, qui était porté disparu depuis le 30 janvier 2022, et que celui-ci avait été victime d’un homicide.

Le 21 juin, vers 10h15, dans le cadre de l’enquête, la police a exécuté un mandat de perquisition à une résidence du chemin Wasson, à Newcastle Creek, près de Minto. Une femme âgée de 40 ans a été arrêtée sur les lieux. Un homme âgé de 25 ans, qui se trouvait aussi à la résidence, a été arrêté, car il faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien pour manquement aux conditions de sa libération conditionnelle.

Le 22 juin, Erica Blyth a comparu en cour provinciale à Fredericton et a été accusée de meurtre au premier degré.

Le 29 juin, la police a arrêté un homme âgé de 33 ans dans le cadre de l’enquête, dans un établissement pénitentiaire de Dorchester où il effectue actuellement une peine fédérale pour une affaire sans rapport avec celle-ci.

Le 30 juin, l’accusation de meurtre au premier degré qui avait été portée contre Erica Blyth a été retirée, et une nouvelle accusation de meurtre au premier degré a été portée conjointement contre Erica Blyth et Joshua McIsaac. Les deux individus restent en détention et reviendront devant le tribunal à une date ultérieure.