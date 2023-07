Politique 713: le ministre peut imposer sa volonté aux districts

Un bras de fer oppose certains conseils d’éducation de districts scolaires au ministre Bill Hogan sur la question de la politique 713. Selon deux avocats consultés par le journal, la Loi sur l’éducation donne raison au ministre et il peut imposer sa politique aux districts.

Quatre conseils d’éducation de districts (CED) scolaires ont décidé d’adopter leurs propres politiques sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre à la suite de la modification de la politique 713 par le gouvernement Higgs.

Ils visent à rétablir des protections pour les élèves LGBTQ+ de moins de 16 ans qui ne sont plus présents dans la nouvelle version de la politique 713 qui entre en vigueur le premier juillet.

Les districts s’appuient sur une partie de la politique qui leur permet d’adopter leurs propres règles à condition qu’elles se conforment à la politique 713 ou qu’elles soient «plus exhaustives».

Les changements adoptés par ce CED et les autres visent à permettre au personnel de l’école d’utiliser les pronoms et prénoms choisis par les élèves LGBTQ+ au quotidien, sans nécessairement devoir en aviser les parents des élèves qui ne souhaitent pas que leurs parents soient au courant. Le gouvernement cherche à empêcher cela.

Jeudi, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, a affirmé que les districts ne peuvent pas «choisir de ne pas se conformer» à la nouvelle politique 713.

L’avocat Michel Doucet affirme que la Loi sur l’éducation prévoit bel et bien que les CED doivent adopter des politiques qui reflètent celles du gouvernement provincial. Il revient donc au gouvernement de démontrer que les règles des CED sont contraires à la politique 713, selon lui.

«Rien n’empêche les CED d’adopter leurs politiques 713 modifiées. Le ministre aura alors le fardeau de démontrer qu’elles ne reflètent pas la politique provinciale.»

L’avocat Lyle Skinner, d’Ottawa, affirme pour sa part que le ministère a toujours l’option de réviser la politique à nouveau pour mettre fin au débat d’une façon qui lui est favorable.

«S’il y a une ambiguïté entre une politique du CED et celle du ministère, rien n’empêche le ministre d’élaborer une politique ministérielle révisée à n’importe quel moment pour que n’importe quelle ambiguïté soit résolue en faveur du ministère», dit-il.

Michel Doucet est d’accord. Il estime que les règles adoptées par les CED risquent d’être écartées par le gouvernement.

«Je pense que les CED ont décidé d’envoyer un message symbolique et politique. Du point de vue légal, je crois que le gouvernement pourrait toujours dire que “c’est nous qui définissons quel est l’objet de la politique et pour nous, cette politique ne reflète pas l’objet qu’on a voulu donner à cette politique-là.”»

Michel Côté, président du CED du District scolaire Francophone-Sud, réaffirme que les règlements établis par son conseil «renforcent» la politique 713, notamment le droit «de s’identifier et de s’exprimer, sans crainte de répercussions, et que soient respectées la dignité, la vie privée, et la confidentialité des renseignements» qui concernent les membres du milieu scolaire.

Kristin Cavoukian, membre du CED du District scolaire Anglophone de l’Est, affirme aussi que sa motion ne contredit pas la politique provinciale et qu’elle est, en fait, «plus exhaustive».

Elle exhorte le ministre à passer à autre chose.

«Nous avons hâte de voir le ministre Hogan refocaliser ses efforts pour subvenir aux besoins des écoles du Nouveau-Brunswick, qui sont surpeuplées, sous-financées, qui manquent de personnel et qui ont un grave besoin d’entretien.»