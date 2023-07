Quel avenir pour les médias d’information locaux et nos communautés?

Au cours des derniers jours, Meta et Google ont menacé de bloquer les contenus journalistiques canadiens de leurs plateformes si la Loi sur les nouvelles en ligne entre en vigueur. Quelles seront les conséquences d’un tel geste?

«C’est David contre Goliath. C’est très difficile», illustre Marie-Linda Lord, professeure au programme d’information-communication de l’Université de Moncton.

Étant devenus des «super-puissances», négocier avec Google et Meta est devenu très compliqué, selon elle. Ces géants du Web sont bien au courant qu’une part «énorme» de Canadiens consulte leurs plateformes régulièrement.

L’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne par la Chambre des communes forcera Meta et Google à négocier une compensation aux médias d’information canadiens pour la présence de leurs contenus sur les plateformes des deux entreprises milliardaires, et ce, d’ici les six prochains mois.

Pourquoi? Ottawa considère que la présence de reportages, articles et autres contenus journalistiques canadiens est profitable pour Google et Meta et que des redevances devraient être versées en guise de compensation, mais les entreprises californiennes ne sont pas d’accord.

Les estimations du professeur de l’École des Médias de l’Université du Québec à Montréal Jean-Hugues Roy indiquent pourtant que Meta récolterait environ 200 millions $ par année grâce aux contenus journalistiques canadiens sur ses plateformes.

Érosion médiatique et culturelle

À l’ère des réseaux sociaux, les revenus publicitaires des médias d’information ont fondu au profit de ceux des géants du Web. Ce phénomène est au cœur de la crise des médias.

Des milliers de mises à pied ont été annoncées partout au pays alors que les déserts médiatiques se sont répandus.

La situation a été particulièrement ardue en milieu minoritaire francophone, estime Marie-Linda Lord, puisque le marché publicitaire est moins grand.

«À l’ère de la désinformation, on a besoin d’informations fiables, et ce sont les médias traditionnels qui nous les donnent», note-t-elle avant d’ajouter que l’efficacité du système de modération de Facebook pour lutter contre les contenus trompeurs laisse à désirer.

Elle craint d’ailleurs que le lien avec les cultures francophone et acadienne se perde si les contenus des médias locaux disparaissent des médias sociaux, et rappelle les révélations d’un rapport de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques indiquant que, malgré un fort attachement à leur identité linguistique, les activités en ligne des jeunes francophones des provinces Atlantique se déroulent largement en anglais.

Dans l’univers numérique «les jeunes sont de plus en plus tournés vers la culture américaine de masse. […] C’est très difficile de trouver sa place au niveau de la culture francophone».

Cela dit, elle n’écarte pas pour autant les difficultés vécues par la majorité anglophone. «Au Nouveau-Brunswick, il nous reste un seul quotidien et c’est celui de langue française.»

Le cas australien de mobilisation populaire

Un bras de fer similaire à celui que se déroule présentement au Canada a eu lieu en Australie en 2021 suite à l’adoption du News Media Bargaining Code — la première loi au monde à imposer des négociations entre Google, Facebook et les médias d’information locaux afin que ces derniers soient compensés pour l’utilisation de leurs contenus par les géants du Web.

En désaccord avec la loi, Facebook avait bloqué les contenus des médias australiens de sa plateforme. Le moyen de pression n’avait duré que quelques jours.

«La population avait exprimée son mécontentement en boudant Facebook», poussant ainsi la plateforme à se ranger derrière le plan du gouvernement, souligne Mme Lord.

Il est par contre difficile de prédire si un scénario similaire pourrait se dérouler en territoire canadien, signale-t-elle. «C’est à souhaiter que le public canadien réagisse. Il y va de nos propres médias.»

«Les gens ont pris l’habitude de prendre connaissance des nouvelles sur Facebook», affirme la professeure. «60% des individus qui s’informent le font à partir des grands médias sociaux.» Cette habitude aurait été encouragée par les médias d’information eux-mêmes, qui ont donc une partie du blâme à porter dans cette situation à son avis.

«On a détourné les lecteurs et les auditoires des plateformes-mêmes des médias vers Facebook. […] Beaucoup de gens ont alors perdu l’habitude de fréquenter les sites Web ou les plateformes de ces médias. Il va donc certainement y avoir une perte au niveau de la connaissance de l’actualité pour un certain temps.»

Réactions des médias francophones

La Société Radio-Canada encourage justement les Canadiens à se rendre directement sur les plateformes «des médias auxquels ils font confiance pour s’informer.»

Rejointe par l’Acadie Nouvelle, elle dit trouver «regrettable» que les géants du Web menacent de prendre avantage de leur «position dominante» et «bloquer l’accès de la population canadienne à l’information.»

Du côté de l’Acadie Nouvelle, on recense plus de 40% de visionnements de contenus en ligne rendus possibles grâce à des clics sur Facebook ou Google au cours du dernier mois.

«C’est dommage ce qui se passe, mais on n’est pas forcément surpris», affirme l’éditeur-directeur général Francis Sonier en réaction à la posture des deux plateformes.

Ayant anticipé un tel revirement de situation, il dit que le journal est prêt à relever le défi de conserver le lien avec son lectorat en utilisant d’autres moyens, comme des incitatifs à visiter directement le site Web ainsi que l’envoi d’infolettres.