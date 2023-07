Inondations au Madawaska: 237 personnes affectées; un pont temporaire sera installé

En date de mardi, 237 personnes avaient signalé des pertes matérielles à la Ville d’Edmundston à la suite d’une tempête de pluie intense qui s’est abattue sur la région et qui a causé d’importantes inondations. Un pont temporaire sera aussi installé sur une rue endommagée.

Edmundston se remet tranquillement des ravages de la pluie torrentielle du jeudi 29 juin qui a inondé de grands secteurs du Madawaska et qui a endommagé des demeures et des voies publiques.

Toutes les rues à Edmundston sont maintenant ouvertes, à l’exception d’une portion de la rue Saint-François (route 120), située entre la rue Philippe et le chemin Rossignol, qui demeure fermée.

Lors d’une conférence de presse mardi, la Ville a aussi annoncé que dès jeudi, les travaux commenceront pour installer un pont temporaire sur une partie de la rue Saint-François.

«Ça va débuter jeudi, on ne sait pas quand ça va être prêt, il faut être patients», a dit le maire Éric Marquis.

Durant la construction de ce pont temporaire, l’accès à cette rue sera interdit aux piétons et le trottoir sera bloqué.

Lorsqu’il sera complété, ce pont n’ouvrira qu’une seule voie de circulation sur cette route, mais le long détour ne sera plus nécessaire pour avoir accès au Haut-Madawaska, selon Jacques Doiron, directeur des services d’incendie et coordonnateur des mesures d’urgence de la Ville d’Edmundston.

Il affirme que cette partie de la rue appartient au gouvernement provincial et qu’il lui revient donc de déterminer quelles réparations doivent avoir lieu.

«Nous savons combien le détour perturbe les opérations des entreprises et perturbe la vie des gens. […] On comprend votre frustration, on sait que ce n’est pas plaisant, c’est presque 30 à 35 minutes de détour […] mais on demande encore votre patience pour un certain temps», a ajouté Jacques Doiron.

Jacques Doiron estime que même après l’installation de ce pont temporaire, il faudra «une partie de l’été» pour tout réparer sur tout le territoire affecté par la tempête.

Le maire Éric Marquis a aussi affirmé que la municipalité a «autant de questions» que les citoyens sur les circonstances qui ont mené à ces dégâts et qu’elle cherche à obtenir des réponses.

«Naturellement, il y aura un travail qui va se faire au niveau de l’analyse de tout cela, [pour savoir] pourquoi c’est arrivé. Pourquoi certains endroits dans la municipalité ont été affectés plus que d’autres? Pourquoi il n’y a pas eu d’avertissement d’Environnement Canada?»

Des conseils pour les sinistrés

D’après M. Doiron, 237 personnes ont signalé des pertes matérielles à la municipalité. Ce chiffre a plus que doublé depuis vendredi. Il y avait alors 110 signalements de la sorte.

Quatre experts en sinistres ont commencé à évaluer les dommages pour le compte de la Ville.

«Ces gens vont dans une rue et vont de maison à maison dans cette rue-là.»

Selon Jacques Doiron, ces experts évalueront les dégâts si les propriétaires de la maison sont présents. Dans le cas contraire, les évaluateurs repasseront en soirée.

Il précise que même si les sinistrés se sont enregistrés auprès de la Ville, ils doivent aussi contacter la province pour s’inscrire au Programme d’aide financière en cas de catastrophe, au 1 888 298-8555.

Il exhorte les citoyens à contacter leur compagnie d’assurance et à prendre des photos des dommages, ainsi qu’à prendre des notes des interventions de réparation qui ont été faites ainsi que des biens qui ont dû être jetés.

Le programme d’aide financière provincial sert à couvrir les biens essentiels non assurables.