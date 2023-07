La journaliste et chroniqueuse Denise Bombardier est décédée

L’autrice, journaliste et chroniqueuse Denise Bombardier est décédée mardi matin à l’âge de 82 ans, ont annoncé les médias de Québécor, où travaillait la défunte.

Mme Bombardier serait morte de complications survenues à la suite d’examens médicaux.

Denise Bombardier est une figure incontournable des médias québécois depuis des dizaines d’années. Elle était jusqu’à tout récemment chroniqueuse au «Journal de Montréal»; son dernier texte date de la fin du mois de mai.

Née à Montréal en 1941 dans une famille modeste, Mme Bombardier a fait ses études en sciences politiques à l’Université de Montréal. Elle est ensuite allée à la Sorbonne dans les années 1970 pour obtenir un doctorat en sociologie.

Au cours de sa longue carrière, elle a animé plusieurs émissions à Radio-Canada, dont «Le Point», «Trait d’union» et «Aujourd’hui dimanche». Elle a aussi contribué à plusieurs autres médias québécois et français au fil du temps, notamment «Le Monde», «L’Express», «Le Devoir» et «L’Actualité».

Denise Bombardier a également écrit une vingtaine de romans et d’essais.

Denise Bombardier a été nommée à l’Ordre du Québec en 2000, puis admise à l’Ordre du Canada en 2015. Elle a également été reçue officière dans l’Ordre de la Légion d’honneur de la France en 2009.

——

Le décès de Denise Bombardier a suscité beaucoup de réactions. En voici quelques-unes en rafale:

– François Legault, premier ministre du Québec

«Bon voyage chère Denise. Brillante, courageuse, drôle. Amoureuse du Québec et de la langue française.»

– Marc Tanguay, chef du Parti libéral du Québec

«Figure marquante de notre paysage culturel québécois, la carrière impressionnante de Denise Bombardier, son engagement à faire rayonner notre langue française et son franc-parler resteront dans nos mémoires.»

– Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire

«Une figure marquante de l’espace public québécois et une grande amoureuse de la langue française nous quitte.»

– Paul St-Pierre-Plamondon, chef du Parti québécois

«Intellectuelle et autrice renommée, Denise Bombardier aura témoigné durant toute sa vie, avec courage et éloquence, de la nécessité de débattre et d’assumer ses convictions dans l’espace public. Authentiquement attachée au Québec, on se souviendra de son amour pour la langue française.»

– Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

«Mme Bombardier aura été un monument dans l’espace culturel, politique et intellectuel québécois, d’une rigueur implacable dans ses convictions mais capable d’évolution et aussi de cette spontanéité parfois brave qui nourrit la réflexion de tous.»

– Stéphane Laporte, auteur et chroniqueur

«Denise Bombardier, une brillante, dans tous les sens du terme. Comme il y a des divas de la chanson, elle était la diva de l’information. Une virtuose de l’opinion. Une star de l’intelligence. Elle nous a donné le goût de réfléchir.»

– Pierre-Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

«Notre grande Denise Bombardier, celle que toutes les Québécoises et tous les Québécois connaissent pour sa verve, une femme d’opinion et de courage, nous manquera profondément.»

– Jean-François Lépine, ex-journaliste et diplomate

«Quelle triste nouvelle! Tellement soudaine. Nous perdons une grande communicatrice et un esprit libre et audacieux.»