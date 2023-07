La province consent 5000 hectares additionnels de terres de la Couronne à l’industrie acéricole

Après plusieurs années de revendications, les producteurs de sirop d’érable de la province obtiennent enfin un accès à un nombre significatif d’hectares de forêt sur les terres de la Couronne afin d’y consolider leur industrie.

«Ce n’est pas tout ce que nous avions demandé, mais c’est tout à fait raisonnable et acceptable.»

Après une saison de sucre très décevante, le président de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion, avait besoin d’une bonne nouvelle pour remonter le moral de ses troupes.

Cette nouvelle, elle est arrivée mardi matin à Saint-Quentin, Capitale de l’érable de l’Atlantique, par la ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Margaret Johnson. Celle-ci a confirmé une augmentation de 5000 hectares sur cinq ans de la superficie des terres de la Couronne disponibles pour location au niveau de l’acériculture.

Le dernier octroi du genre remonte à 2015. La province avait alors consenti 4400 hectares à l’industrie, ce qui lui avait permis de se consolider et d’augmenter considérablement sa production. Selon M. Dion, un scénario similaire est anticipé avec ce nouvel ajout d’hectares.

«C’est une annonce très positive que l’on attend depuis longtemps. Avec elle, le gouvernement nous assure également qu’il va évaluer nos besoins tous les cinq ans – en même temps que le plan d’aménagement forestier – en vue de faire croître notre industrie. C’est un engagement majeur de sa part. On peut enfin percevoir qu’une véritable vision à long terme de l’industrie acéricole commence à prendre forme de ce côté, c’est très encourageant», exprime-t-il.

Actuellement, environ 14 000 hectares de terres de la Couronne sont utilisés pour la production de sirop d’érable. Ce nombre passera ainsi à 19 000 hectares d’ici cinq ans. Dans sa demande initiale, qu’elle traîne depuis quelques années déjà, l’association suggérait au gouvernement que 12 000 hectares supplémentaires soient alloués sur une période de dix ans pour les projets d’agrandissements ainsi que le développement de nouvelles érablières. La province aura ainsi coupé sensiblement la poire en deux. Qu’à cela ne tienne, M. Dion estime qu’il faut voir le bon côté de l’annonce.

«Ces 5000 nouveaux hectares augmenteront d’environ un million notre nombre d’entailles, le faisant passer (de trois millions) à quatre. Ce n’est pas négligeable comme hausse», souligne-t-il, allant même jusqu’à rêver de voir la province se hisser au second rang des producteurs mondiaux d’ici quelques années.

Mais à qui profiteront ces nouvelles allocations? Selon M. Dion, il devrait y en avoir pour un peu de tout, comme les projets d’expansion, l’entaillage de faible intensité, celui certifié biologique ainsi que pour les nouveaux venus qui désirent se lancer en affaires.

Les projets de développement situés en périphérie des érablières existantes devraient notamment être pris en considération particulièrement rapidement. Les producteurs intéressés devront faire part de leur intérêt lors d’un processus de demandes de propositions.

Pour la ministre Johnson, cette annonce démontre à quel point son gouvernement croit dans le potentiel acéricole, et ce, même si la quantité d’hectares de terres octroyées est bien en deçà de la demande de l’industrie.

«Je suis convaincue que l’industrie bénéficiera grandement des hectares et j’ai déjà hâte d’en voir les résultats», dit-elle.

Actuellement, l’industrie acéricole occupe un minime 0,5% des terres de la Couronne. Avec cette annonce, ce nombre passera à près de 0,7%. L’industrie compte plus de 200 producteurs commerciaux et génère environ 2285 emplois saisonniers et à temps plein.

Les produits de l’érable du Nouveau-Brunswick ont atteint une valeur de 33 millions $ en 2022. Avec sa production annuelle estimée à environ trois millions de kilos de sirop, la province figure parmi les plus importants producteurs de sirop dans le monde (3e rang en 2022).

Accueil favorable

Au niveau des producteurs, l’annonce du gouvernement est plutôt bien accueillie, bien que bon nombre d’entre eux attendent de voir comment seront distribués ces hectares avant de trop se réjouir.

C’est le cas de Jean-François Laplante, propriétaire d’une érablière à Saint-Quentin et ancien président de l’association acéricole.

«Comme producteur, je vois cette annonce de façon très positive et je crois que c’est pas mal le sentiment général. Les gars sont contents. Là où je reste sur ma faim par contre, c’est face à ce qu’il va arriver par la suite. Il ne faudrait pas qu’on recommence à zéro dans cinq ans, qu’on soit obligé de se remettre à quêter encore et encore pour permettre à notre industrie de croître», explique-t-il.

Celui-ci espère que ces nouvelles allocations permettront à l’industrie de se faire valoir et d’obtenir une véritable place autour de la table lorsqu’il sera question des futurs plans d’aménagements forestiers de la province.

«Chose certaine, il y a encore du très bon potentiel acéricole dans la province ainsi qu’ici, dans le secteur de Saint-Quentin. Beaucoup de producteurs ont passé le flambeau à la génération suivante ou s’apprêtent à le faire. Et les jeunes sont très entreprenants, très fonceurs. Ces hectares risquent de trouver preneurs rapidement», prédit-il, notant que lui-même risque de se laisser tenter.

Autre producteur, Éric Caron de Four Best Management dans le Madawaska a lui aussi certaines visées en termes de croissance et jongle avec l’idée de soumettre des projets afin de profiter de ces nouveaux hectares. L’annonce de mardi est donc de très bon augure.

«C’est une excellente nouvelle et on l’attendait depuis longtemps. C’est bon pour les producteurs, mais aussi pour stimuler l’économie. Car on estime que pour entailler ces 5000 nouveaux hectares, ça représente environ un montant de 100 millions $ en investissement. C’est beaucoup d’argent», indique-t-il.

Premières Nations consultées ou pas?

Ces nouvelles allocations ne seront pas divisées uniquement entre les producteurs de sirop d’érable. Une portion a été réservée aux Premières Nations.

Qu’à cela ne tienne, un regroupement de Premières Nations du Nouveau-Brunswick – le Mi’gmawel Tplu’taqnn d’Eel Ground – accuse le gouvernement provincial de ne pas les avoir consultées au sujet de la nouvelle superficie de terre de la Couronne consentie à l’industrie acéricole.

Le groupe, qui représente neuf communautés mi’kmaques, a indiqué avoir été sollicité par le gouvernement pour fournir des propositions concernant l’agrandissement, mais que cette demande ne tenait pas compte des droits des Premières Nations.

Le groupe dit être prêt à travailler avec le gouvernement et les titulaires de baux, mais affirme que la validité des nouveaux baux sera remise en question si ses préoccupations ne sont pas prises en compte. Il ajoute qu’aucune discussion n’a eu lieu sur l’impact de l’agrandissement sur les terrains de chasse, les sites sacrés ou les zones utilisées pour la cueillette de plantes et de médicaments.

Mis au fait de ces allégations, le président de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion affirme avoir reçu l’assurance du gouvernement que le devoir de consultations auprès des Premières Nations avait été respecté.

«On ne veut pas s’immiscer dans le dossier, c’est au gouvernement de gérer ce malentendu avec les Premières Nations. Qu’à cela ne tienne, nous on croit qu’il y a de la place pour tout le monde dans l’industrie acéricole, y compris les Premières Nations. Ils sont bienvenus, ça, c’est très clair», mentionne-t-il.

En point de presse mardi, la ministre Margaret Johnston a indiqué que son gouvernement avait fait ses devoirs dans ce dossier et que des consultations ont bel et bien été menées.

«Nous avons une équipe qui a travaillé avec les Premières Nations. Elles ont été consultées», a-t-elle souligné.