L’humidité devrait rester en juillet

Il a beaucoup plu au Nouveau-Brunswick en juin. La tendance devrait rester la même en juillet, à cause d’un anticyclone bloqué au-dessus de l’Atlantique. Les agriculteurs tentent de s’adapter. Les professionnels du tourisme restent optimistes.

Les habitants de la région de Bathurst ont connu le mois de juin le plus pluvieux depuis 1872. Ils ont reçu 211 millimètres (mm) d’eau sur la tête alors que la moyenne des précipitations est de 97 mm pour la période, selon la météorologue d’Environnement Canada, Jill Maepea.

Les nuages ont aussi relâché beaucoup d’eau sur le reste de la province en juin. Il a plu 186 mm sur la région d’Edmundston et 147 mm sur celle de Moncton. Les moyennes de précipitations respectives de ces zones sont de 97 mm et 95 mm pour la période.

«Ça va probablement continuer en juillet, avertit Mme Maepea. Des pauses ensoleillées seront possibles à la fin de cette semaine, mais ça ne devrait pas durer longtemps.»

Environnement Canada prévoit que la majorité du Nouveau-Brunswick devrait recevoir plus de précipitations que la normale en juillet, août et septembre 2023.

«Il y a beaucoup d’incertitudes concernant les précipitations, parce qu’il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte», tempère Mme Maepea.

Elle précise que l’humidité et la chaleur qui accablent la province viennent de régions tropicales du sud-est. Elles arrivent par un couloir de vent provoqué par un anticyclone (une zone de haute pression atmosphérique) coincé dans l’Atlantique Nord.

«D’habitude, les anticyclones et les dépressions circulent d’est en ouest. Mais là, il y a un blocage atmosphérique vraiment long, dont on ne connaît pas vraiment les causes», indique Mme Maepea.

Elle dit que les températures de surface de l’Atlantique Nord pourraient en être une explication. Ces eaux sont très chaudes depuis plusieurs mois, selon l’institut sur les changements climatiques de l’Université du Maine.

Le 1er juillet, par exemple, la chaleur moyenne de la surface de l’Atlantique Nord était de 23,6°C. C’est 1°C de plus que la moyenne des températures mesurées ce jour-là entre 1982 et 2011. Or, l’écart entre le jour le plus froid et le jour le plus chaud pour la surface de l’Atlantique Nord est de 5°C en moyenne pendant une année.

«La température de l’océan, qui reste chaude, aide l’anticyclone à rester au même endroit», avance Mme Maepea.

Agriculteur résigné

Les agriculteurs tentent de s’adapter au temps pluvieux.

«Je n’ai pas entendu nos membres en parler tant que ça, même si c’est de quoi qui se jase d’un producteur à un autre, déclare le président de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, Joël Lamarche. Personne ne peut contrôler la météo, alors les agriculteurs ne s’en plaignent pas au gouvernement.»

Il liste les problèmes qu’ils encourent à cause d’une humidité excessive: une augmentation des coûts pour contrôler le développement de champignons dans les cultures de pomme de terre et de céréales, l’apparition de moisissures dans le foin et la pourriture des fruits.

«Comme c’est là, les producteurs essayent de sauver les meubles et de planifier leurs activités en fonction de la météo, constate M. Lamarche. À l’automne, ce sera l’heure du bilan, car la saison se terminera et j’ai l’impression que c’est là que ça va taper.»

Le producteur céréalier de la région de Saint-Quentin fait remarquer l’existence de programmes gouvernementaux permettant aux agriculteurs de survivre aux mauvaises années. Il cite l’assurance agricole du gouvernement du Nouveau-Brunswick et Agri-stabilité du gouvernement du Canada.

«Les types de cultures [dans la province] vont probablement changer si la situation se répète trop souvent», dit-il néanmoins.

Gérante de camping optimiste

La présidente de l’association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick, Cindy Bourque, veut rester optimiste.

«En juin, le temps a été pluvieux, mais froid aussi. Nous avons donc vu moins de clients. Mon camping a par exemple perdu un tiers de ses réservations pour la longue fin de semaine dernière à cause des mauvaises prévisions», constate la gérante de Sandy Beach Campground, à Cap Pelé.

Mme Bourque fait cependant valoir le début de la haute saison en juillet, la chaleur et l’arrivée de vacanciers aux plans prédéfinis.

«Les gens ne vont pas s’empêcher de venir, croit-elle. Tout annonce une bonne saison: il y a beaucoup de réservations pour juillet et août. Et il y a beaucoup de touristes qui reviennent au Nouveau-Brunswick après deux ou trois ans d’absence liée à la pandémie.»