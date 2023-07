Victimes d’infractions, des résidents sont frustrés et ont peur à Notre-Dame de Kent

Que faire lorsqu’un intrus frappe à notre porte à n’importe quelle heure de la nuit? Ou entre par effraction dans notre demeure et se dirige vers la chambre où nous sommes en train de dormir?

C’est ce que vivent des citoyens de Notre-Dame de Kent depuis un certain temps.

Des résidents se disent victimes de vols et d’invasions de domicile. Certains ne ferment pas l’œil de la nuit.

Des enfants n’osent pas se promener en vélo, et encore moins utiliser leur vélo neuf, de peur de se le faire enlever, même en plein jour.

«Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de vols et d’entrées par effraction. Les gens sont inquiets, ils ont une certaine peur qu’ils n’avaient pas avant», a informé l’organisateur de la session publique tenue le 28 juin et conseiller représentant Notre-Dame au conseil municipal de Beausoleil, Maurice Cormier.

Le sergent par intérim de la GRC du détachement de Richibucto, Ricky Leblond, accompagné du sergent d’état-major par intérim des détachements d’Elsipogtog, Richibucto, Shediac et Sackville, Mario Maillet, ont répondu à plusieurs questions des quelque 80 personnes présentes au Centre communautaire de Notre-Dame, le 28 juin.

Les réponses fournies par les autorités n’ont pas semblé satisfaire les résidents. Certains d’entre eux n’ont pas caché leur frustration par rapport à la situation.

La GRC a livré le message qu’elle partage partout ailleurs lors de ses présentations publiques, soit de téléphoner lorsque survient un incident.

«J’ai appris plus de choses sur Notre-Dame en consultant Facebook au cours des derniers jours», a mentionné Ricky Leblond, en comparaison au nombre d’appels téléphoniques reçus.

Lors d’une entrée par effraction dans son domicile, le sergent a révélé qu’il est permis de retenir un contrevenant dans sa résidence jusqu’à l’arrivée des policiers. Le message a provoqué une insatisfaction générale dans la salle.

Selon les propos du policier, le Code criminel indique qu’il est légal d’utiliser une force raisonnable pour se protéger ainsi que sa famille.

Le sergent a aussi encouragé les gens à se munir de caméras.

Ricky Leblond a demandé aux personnes présentes si elles avaient déjà entendu parler des comités de surveillance mis sur pied dans certaines communautés.

«J’ai vu que ça fonctionnait très bien dans d’autres communautés», a-t-il rapporté.

Le conseiller municipal Maurice Cormier a demandé aux policiers si c’était possible d’augmenter la patrouille durant la nuit.

Le représentant du détachement de Richibucto a répondu que lui et son équipe faisaient de leur mieux. Il a souligné que le secteur de Notre-Dame était le plus patrouillé de leur territoire.

«On est ici pour trouver une solution, pour régler un problème. Si c’était des solutions faciles, on ne serait pas ici. On les aurait trouvées», a exprimé le maire de Beausoleil, Jean Hébert.

Frustration et peur

«Je pense que les gens sont frustrés parce qu’ils ont peur, a fait part la citoyenne Julie Robichaud.

Selon la résidente de Notre-Dame, se faire voler en plein jour pendant son absence chez elle est une chose, mais de recevoir des visiteurs malveillants en sa présence et celle de sa famille, c’en est une autre.

«Cette partie-là vient nous chercher. Je sais que je ne pourrais pas me défendre si quelqu’un entrait chez nous, a témoigné la résidente devant les sergents. Tu sais, d’entendre parler des familles, des mamans qui ne veulent pas coucher seules les soirs parce que leur mari ne sera pas là, c’est vraiment difficile à vivre.»

Elle a demandé aux policiers s’il y avait une lumière au bout du tunnel, si le problème allait se régler ou si elle devait apprendre à vivre ainsi.

Le sergent Ricky Leblond a rappelé l’importance de tout verrouiller: maison, véhicule, etc. et a parlé de vague en rapport à la situation actuelle à Notre-Dame.

«Nous arrêtons des gens, ils pourraient être relâchés après, a-t-il indiqué. Qui décide des personnes pouvant être relâchées ou pas, ce n’est pas la police.» Il reconnaît que la situation est aussi frustrante pour eux.

Le problème à Notre-Dame semble spécifique à un groupe d’individus en particulier qui trouvent refuge sous un même toit et sèment la terreur dans la communauté.

Un système «bon à rien»

«Ce qui arrive, c’est que le monde vient et il vole, puis il n’y a rien de fait. On a pris des gens à voler deux ans passés, et on s’en va en cour au mois de septembre», a déclaré le propriétaire de T&N Liquidators, Terry Belliveau.

«Nous autres, on paye des taxes, je travaille sept jours par semaine, puis ils viennent chez nous voler, et deux ans après ils vont en cour? Le système est bon à rien, a-t-il exposé après la réunion. C’est ça le problème qu’on a, il n’y a personne qui veut nous aider.»

Une semaine après avoir déménagé à Notre-Dame, Marie Helene Gionet s’est fait dérober dans son véhicule. «Ils ont volé des souliers de basketball à mon jeune et d’autres choses», a-t-elle raconté par téléphone.

«Ces gens-là nous enlèvent notre sentiment de sécurité. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j’ai dormi en haut dans ma chambre. Je dors dans mon salon où je pourrais entendre si quelqu’un essaie de rentrer. J’ai des choses autour de moi pour me protéger. C’est bizarre de vivre de même. Je n’aime vraiment pas ça. J’espère que ça va arrêter à un moment donné», a dit celle qui habite Notre-Dame depuis seulement quelques mois.