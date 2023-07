Centre Hospitalier Restigouche: la province pourrait devoir payer jusqu’à 17 millions $ en indemnités

Une entente de principe survenue dans le recours collectif intenté contre la province du Nouveau-Brunswick et le Réseau de santé Vitalité au nom d’anciens résidents du Centre hospitalier Restigouche (CHR) pourrait s’avérer coûteuse.

Dans une dépêche publiée le 30 juin, la firme d’avocats responsable du recours collectif a annoncé que les parties ont conclu une proposition d’entente de règlement d’une valeur de 17 millions $. Le règlement est toutefois conditionnel à l’approbation de la Cour. L’audience à cet effet aura lieu le 25 septembre.

Intentée en 2019 par Darrell Tidd et Reid Smith, agissant alors à titre de tuteurs à l’instance de deux anciens résidents du CHR et pilotée par la firme Koskie-Minsky, l’action en justice a été certifiée recours collectif à l’automne 2021. On réclamait alors de la province non pas 17 millions, mais bien 500 millions $.

Le recours alléguait que les défendeurs (Vitalité et la province) avaient manqué à diverses obligations en ce qui concerne le fonctionnement de l’établissement, ce qui a mené à de mauvais traitements.

L’action collective comprend toutes les personnes qui ont été admises ou qui ont résidé au CHR du 24 mai 2004 au 1er octobre 2021 et qui étaient en vie au 24 mai 2017. Elle comprend également les personnes qui ont résidé dans cet établissement du 1er janvier 1954 au 1er octobre 2021 et qui affirment avoir été agressées sexuellement.

Dans son énoncé, la firme d’avocats souligne que le règlement proposé ne constitue pas une admission de responsabilité par les défendeurs en ce qui concerne les allégations trouvées dans le procès. Avec cette entente de principe, la Cour n’aura donc pas eu à trancher à savoir si les défendeurs étaient responsables ou non des gestes reprochés.

«Les procès peuvent être coûteux et prendre des années avant qu’une décision soit prise. En acceptant le règlement proposé, les représentants des demandeurs, les membres du groupe et les défendeurs évitent les dépenses, les incertitudes et les retards qui accompagnent un procès. L’entente de règlement prévoit un processus simplifié d’évaluation des réclamations sur papier qui permet aux membres du groupe de demander une indemnisation sans avoir à se présenter devant les tribunaux», explique la firme.

Le Réseau de santé Vitalité confirme avoir accepté de participer au processus de médiation dans le but de permettre aux parties d’en arriver à une entente. Le règlement proposé a été établi à la satisfaction de toutes les parties.

«Cette avenue permettait d’éviter des procédures interminables qui auraient affecté négativement nos employés, mais aussi les patients, les familles et la communauté. Une fois le règlement validé par la Cour du Banc du Roi, nous pourrons conclure cette page d’histoire et nous tourner vers l’avenir, en misant sur les changements positifs qui ont été mis en place depuis les dernières années», a réagi la PDG du réseau, la Dre France Desrosiers, ajoutant être fière du travail réalisé par les équipes du CHR pour offrir des soins et des services qui répondent aux besoins des patients.

Celle-ci note qu’au cours des dernières années, la direction du CHR s’est engagée à promouvoir la personnalisation des soins et une approche axée sur le rétablissement. Elle a aussi revu en profondeur son approche en matière de sécurité afin de mieux prévenir les incidents violents, notamment par le biais d’une meilleure formation des employés dans la gestion de situations d’agressivité. Du côté de la main-d’œuvre, on dit avoir procédé à des embauches afin de régler une bonne partie des lacunes identifiées.

Invité à commenter ce récent développement, le ministère de la Santé a indiqué qu’il préférait attendre puisque le dossier est toujours devant les tribunaux et que la proposition d’entente de principe n’a pas encore été acceptée.

Cela dit, on dit reconnaître les changements positifs qui ont été mis en œuvre au Centre hospitalier Restigouche au cours des dernières années.

«Le ministère appuie ses collègues du Réseau de santé Vitalité et du Centre hospitalier Restigouche qui s’efforcent d’apporter des améliorations continues à la prestation des soins à l’établissement», a-t-on indiqué par courriel.