Le défenseur des enfants et des jeunes examinera la politique scolaire LGBTQ

Le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock, a demandé des observations écrites du public alors qu’il examine les changements apportés à la politique de la province sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles.

Le bureau de Kelly Lamrock a déclaré dans un communiqué de presse que l’examen fait suite à une motion adoptée à l’Assemblée législative le 15 juin demandant au Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés de consulter les parties prenantes concernées sur les modifications apportées à la politique 713.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a apporté trois changements à la politique, dont l’un qui ne rend plus obligatoire pour les enseignants d’utiliser les noms ou pronoms préférés des élèves de moins de 16 ans sans le consentement parental.

Le bureau de M. Lamrock a fait savoir qu’il examinera si la politique est conforme aux codes fédéraux et provinciaux des droits de la personne, aux principes constitutionnels de la Charte des droits et libertés et aux traités internationaux dont le Canada est signataire.

L’examen comprendra des réunions avec des experts juridiques, des membres de l’Assemblée législative, des élèves du secondaire et des diplômés récents ainsi que des experts en développement et en éducation de l’enfant, selon le communiqué de presse.

Les résultats de la consultation sont attendus pour le 15 août.