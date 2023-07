Le tourisme en Atlantique: l’union fait la force

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle – Atl

Les quatre provinces de l’Atlantique collaborent volontiers afin d’accroître le tourisme international dans la région. Les circuits thématiques ont la cote, alors que le tourisme acadien peine à unifier son offre.

«Les touristes qui dorment chez nous viennent de partout dans le monde. Chaque nouvelle saison, ça me surprend toujours autant», partage Deborah Bourden, co-propriétaire de l’hôtel Anchor Inn, perdu dans la petite ville de Twillingate, au nord-ouest de Terre-Neuve.

Au bout du fil, l’hôtelière égrène la liste des nationalités de ses clients: des Canadiens bien sûr, mais aussi des Américains, des Anglais, des Belges, des Suisses, des Néerlandais, des Allemands, des Israéliens ou encore des Brésiliens.

Le constat est le même du côté de la Baie des Chaleurs, au Nouveau-Brunswick. L’Auberge d’Anjou-Cocooning Café, tenue par Cécile et Jérôme Beuzeville à Petit Rocher, ne va pas désemplir cet été.

Des touristes allemands, belges, suisses, italiens, hollandais, français et même australiens vont fréquenter les six chambres de l’établissement. «C’est fou, car on a juste un site internet, une page Facebook et une autre Instagram», témoigne Cécile Beuzeville.

20 millions $ sur trois ans

À Terre-Neuve, Deborah Bourden pense avoir trouvé une partie de l’explication.

«Les provinces atlantiques collaborent pour nous mettre sur la carte du monde, nous font connaître en tant que destination touristique. On en mesure les effets jusque dans nos clientèles.»

En septembre 2020, les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et de Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu une entente de trois ans sur le tourisme avec les autorités fédérales, par le biais de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA). Les quatre associations touristiques provinciales, qui représentent l’industrie, ont également signé l’accord.

L’objectif affiché est de faire connaître la région afin d’augmenter le nombre de visiteurs. Autrement dit, les provinces atlantiques veulent se positionner dans le grand jeu concurrentiel des espaces touristiques, et ce, à l’échelle mondiale.

Les partenaires ont investi 20 millions $ à cet effet. L’APECA a versé 60% du montant, les provinces les 40% restants, soit 8 millions $.

Fundy et le Cap-Breton dopent les visites

«Nous avons une relation de travail très forte depuis plus de vingt ans, assure Darlene MacDonald, directrice générale de Tourisme Nouvelle-Écosse. Nous joignons nos efforts pour être plus compétitifs et vendre une marque régionale aux professionnels du voyage et aux médias nationaux et étrangers.»

«La collaboration sonne comme une évidence. Nous avons un grand nombre de produits touristiques similaires, qu’il s’agisse d’aventures en plein air, de camping ou de nourriture», ajoute Andrew McNair, directeur général de l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick.

Un avis que partage Marc LeBlanc, professeur à la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires de l’Université de Moncton.

«Dans l’ensemble, les provinces atlantiques offrent le même type de choses: la grande nature, les parcs nationaux, l’océan et les plages.»

«Et puis il y a des sites comme Fundy, le Cap-Breton, ou la maison d’Anne aux pignons verts que l’on peut qualifier de produits d’appel. Ils peuvent à eux seuls attirer des visiteurs étrangers», poursuit le spécialiste.

Avec l’ambition de commercialiser une offre estampillée « Canada atlantique », les provinces ont formé des centaines de conseillers qui se rendent ensemble à de nombreux salons du voyage à travers la planète. Elles organisent également des circuits communs de découverte pour les journalistes et les influenceurs.

Campagnes d’affichage, spots publicitaires

«L’entente permet aux quatre provinces de pénétrer des marchés qui sont pour la plupart inaccessibles individuellement, de réaliser des économies et des gains d’efficacité en matière de commercialisation», affirme le ministère du Tourisme de l’Î.-P.-É. par courriel. Contacté, il n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

La stratégie consiste à s’adresser directement aux consommateurs nord-américains et à compter sur les professionnels du tourisme dans le reste du monde.

Au Canada et aux États-Unis, les provinces lancent ainsi des campagnes d’affichage dans l’espace public, mais aussi des campagnes numériques sur les réseaux sociaux. Elles diffusent des spots publicitaires télévisuels et des annonces radiophoniques. En Europe et ailleurs, elles mènent plutôt des opérations de promotion auprès des voyagistes et des agences de voyages.

«On noue des partenariats avec eux, ce sont eux qui vont vendre des boucles interprovinciales. Si un Européen ou un Sud-Américain voyage aussi loin de chez lui, il y a de fortes chances qu’il demande à voir plusieurs provinces», détaille Darlene MacDonald.

«La région atlantique est un grand territoire à couvrir pour des vacanciers qui préfèrent multiplier les courts séjours et restent en moyenne une semaine l’été, tempère Marc LeBlanc. Ce qui marche bien, ce sont les circuits thématiques, les visites de sites patrimoniaux ou de micro-brasseries par exemple.»

Nouvelle entente à l’automne

En 2021, les provinces de l’Atlantique ont mis en place un partenariat avec Expedia, le site de réservations en ligne américain.

«Ça augmente notre visibilité, on voit les résultats positifs au niveau des réservations de vols et d’hôtels», souligne Darlene MacDonald en Nouvelle-Écosse.

À ses yeux, un tel partenariat aurait été impossible sans une mise en commun de l’argent fédéral alloué dans le cadre de l’entente sur le tourisme.

Les provinces se voient par ailleurs octroyer des fonds spécifiques par Ottawa afin de mener des campagnes de promotion en solo.

«Sur le marché intérieur, chaque province mène sa propre campagne», confirme par courriel le ministère néo-brunswickois du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. Sur la page dédiée à la stratégie provinciale, intitulée «L’Invitation», la province s’affiche ni plus ni moins comme «la destination de choix au Canada atlantique».

Le ministère explique dans sa réponse vouloir accueillir celles et ceux «qui ont un revenu élevé et qui sont susceptibles de séjourner plus longtemps».

«L’objectif ultime de chaque province est quand même d’attirer le plus de visiteurs chez elle. C’est une saine compétition», complète Andrew McNair au Nouveau-Brunswick.

Les gouvernements provinciaux comptent néanmoins poursuivre leurs efforts de collaboration. Ils sont en pleine renégociation de l’entente qui prend fin le 30 septembre prochain. Par courriel, l’APECA l’affirme: «Les discussions se poursuivent, il n’y a pas d’obstacles devant nous.»

Le tourisme acadien dans l’expectative

L’entente sur le tourisme dans la région de l’Atlantique permet aux quatre provinces de travailler main dans la main pour promouvoir la destination «Canada atlantique».

«C’est une stratégie commune de promotion et non de développement de produits touristiques», résume Marc LeBlanc, professeur à l’Université de Moncton.

Le spécialiste explique que le développement de produits consiste à créer des attractions, comme des festivals ou des circuits de sites naturels, afin d’attirer plus de voyageurs.

«Ça représente un plus grand défi, les provinces ont plus de mal à se mettre d’accord, car chacune veut avoir quelque chose qui la différencie des autres, affirme-t-il. Ça demande aussi beaucoup plus de ressources financières et, depuis la pandémie, les gouvernements sont plus frileux à investir.»

Cette difficulté à unifier l’offre se remarque aussi dans le secteur acadien et francophone. La Commission du tourisme acadien du Canada atlantique a tenté il y a quelques années de développer un produit touristique acadien unique.

Le guide de voyage en ligne Expérience Acadie détaille les choses à faire et à voir, les lieux où manger et dormir dans l’Acadie des Maritimes. Mais, aujourd’hui, le travail de la Commission semble en pause. Contactée, elle n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Le ministère du Tourisme de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que le secrétariat de l’Entente sur le tourisme dans la région de l’Atlantique, n’ont pas répondu à temps à nos demandes d’entrevue.