Madawaska: les résidents peuvent signaler les dommages causés par les averses du 29 juin

Les résidents qui ont subi des dommages matériels en raison des pluies abondantes dans la région du Madawaska, le 29 juin, peuvent maintenant les signaler.

Ils doivent composer le 1-888-298-8555 ou se rendre en ligne sur le site du gouvernement (gnb.ca).

La ligne téléphonique des TéléServices de Service Nouveau-Brunswick répondra aux appels de 8h à 19h30 du lundi au vendredi, et de 9h à 13h les samedis.

La ligne téléphonique servant à signaler des dommages permet aux résidents, aux locataires, aux petites entreprises et aux organismes sans but lucratif de recevoir des renseignements et de signaler les dommages causés par les pluies au moyen d’un seul appel téléphonique.

Les évaluations des dommages seront examinées, et des équipes d’inspection en matière de santé et de sécurité pourront être envoyées, au besoin.

La Ville d’Edmundston a fait savoir que bien que les travaux de réfection nécessitent habituellement un permis de construction, les frais de ceux-ci sont annulés pour les personnes sinistrées.