Nouvelle image de marque pour la Communauté régionale de Campbellton

La Communauté régionale de Campbellton a profité des célébrations de la fête du Canada et de son fameux Festival du saumon pour dévoiler ses couleurs.

La nouvelle entité a confié à un comité composé d’une douzaine de membres – élus et citoyens – le mandat de cogiter sur une image de marque reflétant la réalité post-regroupement.

Au cours des derniers mois, les municipalités de Campbellton, Atholville, Tide Head ainsi que les DSL de McLeod et Glencoe ont uni leur destinée pour ne former qu’une seule et même communauté.

«On est regroupé officiellement depuis six mois maintenant et nous n’avions toujours pas d’image à nous, d’identité visuelle qui nous est propre, alors que les anciens logos sont toujours présents. Il était grand temps de passer à l’étape suivante, de développer notre propre sens d’appartenance», exprime le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque.

Pour ce faire, le conseil a approché une entreprise afin qu’elle présente différentes options basées sur une liste précise de critères.

«Ce qu’on ne voulait pas, c’était un dessin. On préférait avoir quelque chose de plus abstrait et qui fait rêver. On en a reçu une demi-douzaine de suggestions et, parmi elles, celle que nous avons aujourd’hui et qui cadre exactement avec ce que l’on recherchait», explique le maire.

Ce que l’on retrouve dans cette image? Du bleu pour représenter la rivière Restigouche et la baie des Chaleurs, un vert pâle pour l’environnement, et plus foncé pour souligner les communautés plus rurales qui se sont développées grâce à la forêt. Une montagne et une forme de saumon, deux emblèmes de cette partie de la région. Et bien entendu, le pont interprovincial, clin d’œil à l’ouverture et aux communautés voisines de Pointe-à-la-Croix et de Listuguj que l’on considère pratiquement comme de la famille.

«Toute notre grande communauté est représentée. Ce que l’on veut envoyer comme message avec cette image, c’est que l’on est uni et inclusif», indique M. Levesque.