Soins primaires: l’ouverture de cliniques prend du retard

L’ouverture de nouvelles cliniques de soins primaires du programme Lien Santé NB fait du surplace depuis janvier, et le programme a dépassé une échéance fixée par le ministre de la Santé, Bruce Fitch.

Le programme, géré par Services de santé Medavie N.-B. pour le compte du gouvernement du N.-B., vise à offrir des soins primaires aux patients qui attendent d’avoir un fournisseur de soins primaires permanent.

Ce réseau de médecins de famille et d’infirmières praticiennes permet d’avoir un rendez-vous en personne, par téléphone ou en ligne.

Le ministre Bruce Fitch avait d’abord affirmé que ces cliniques seraient disponibles dans toutes les régions de la province d’ici la mi-2023. Plus précisément, l’objectif du programme est d’avoir une présence dans les sept zones de santé de la province.

Il y a actuellement cinq cliniques de ce programme dans trois zones de santé, soit à Moncton et à Dieppe, dans la zone 1 (région de Moncton et du Sud-Est), à Fredericton et Woodstock, dans la zone 3 (Fredericton et région de la Vallée), et une à Dalhousie, dans la zone 5 (Restigouche).

Il en manque donc dans la zone 2 (Fundy et Saint-Jean), 4 (Madawaska et Nord-Ouest), 6 (Bathurst, Péninsule) et 7 (région de Miramichi).

Martine Des Roches, vice-présidente du réseau de soins primaires chez Services de santé Medavie N.-B., a affirmé en janvier qu’elle vise l’ouverture d’au moins sept cliniques de plus, et que les deux prochaines devraient se situer à Edmundston et à Saint-Jean.

Lors de l’ouverture des deux cliniques à Fredericton et Woodstock en janvier, Bruce Fitch avait tempéré les attentes des patients en affirmant qu’il espérait toujours rendre ces services disponibles dans toutes les régions de la province au milieu de 2023, mais que le recrutement de médecins pourrait affecter cet échéancier.

Celui-ci n’était pas disponible pour une entrevue mardi. On ignore si c’est effectivement le recrutement qui a ralenti le processus.

Mais depuis janvier, aucune nouvelle clinique de ce programme n’a ouvert ses portes, d’après les informations du ministère de la Santé et de Services de santé Medavie N.-B.

Éric Robichaud, porte-parole de Services de santé Medavie N.-B., écrit par courriel que l’entreprise continue d’acquérir des espaces pour y établir des cliniques dans les autres zones de santé.

«Au cours des prochaines semaines, nous annoncerons l’ouverture de cliniques dans d’autres régions, et nous serons heureux de vous communiquer ces détails le moment venu», indique-t-il.

Il affirme que la croissance démographique de la province a augmenté la demande.

«Bien que la province ait connu une croissance démographique record depuis que Lien Santé NB a été annoncé pour la première fois, le programme s’est continuellement adapté aux besoins uniques de chaque nouvelle zone de santé au fur et à mesure de son expansion.»

Sean Hatchard, porte-parole du ministère de la Santé, affirme que 25 000 patients ont déjà accès à des soins primaires à l’aide de ce programme.

«Il est prévu d’ouvrir des cliniques dans les autres zones de santé de la province au cours des prochains mois et d’augmenter la capacité des cliniques dans les zones déjà actives.»

Il affirme aussi que la liste d’attente pour obtenir un fournisseur de soins de santé permanent, que le gouvernement appelle la liste Accès patient NB, continue de diminuer. Il y avait 74 000 noms sur cette liste en août 2022. Ce chiffre a diminué à 69 600 en octobre, puis à 59 000 en janvier. Environ 47 000 personnes figurent maintenant sur la liste.

Le gouvernement avait promis de venir à bout de cette liste en septembre 2022, sans succès.