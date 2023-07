Un nouveau règlement pour favoriser le logement abordable, mais qui l’utilisera?

Le gouvernement provincial veut donner aux municipalités le pouvoir d’obliger les promoteurs à offrir un certain nombre de logements abordables dans toute construction d’immeubles à logements. Un urbaniste de Moncton croit toutefois que le marché du N.-B. est trop faible pour cela.

Techniquement, cette possibilité figure déjà dans la Loi sur l’urbanisme, mais la province n’avait pas publié de règlement pour encadrer formellement ces pouvoirs. C’est un engagement pris par la province dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale.

Le gouvernement du N.-B. a publié ce règlement mercredi, et le public a 28 jours pour lui faire parvenir ses commentaires.

D’après le règlement, en adoptant un arrêté de «zonage inclusif», les municipalités pourraient forcer les promoteurs d’immeubles à appartements à offrir un certain pourcentage de logements à un certain prix qu’elles jugent abordable.

En guise d’alternative, les municipalités pourraient aussi demander un paiement direct au lieu de logements abordables.

Josh Adams, urbaniste principal à la Ville de Moncton, affirme que cette possibilité d’un paiement direct est intéressante.

«[Le promoteur peut] payer de l’argent à la municipalité, et la municipalité va gérer cela, et peut-être donner cela à des organismes à but lucratif qui sont en train de construire du logement abordable.»

Mais Josh Adams n’a pas l’impression que les municipalités du N.-B. vont se précipiter pour adopter un arrêté qui obligerait le maintien de certaines unités de logement abordable dans tout nouveau projet d’immeuble à logements.

Il affirme que les grands centres urbains sont les plus appropriés pour le zonage inclusif – comme Montréal, Toronto et Vancouver – mais que le marché du N.-B. est probablement toujours trop faible pour justifier ce genre de mesure. Si le logement abordable coûte trop cher, cela risque de décourager les promoteurs, selon lui.

«Ça coûte beaucoup au promoteur pour faire cela. Donc si la valeur des propriétés n’est pas là et qu’il ne peut pas avoir assez d’argent, ça ne va pas se faire, et il y aurait une situation qui pourrait nuire au développement.»

En 2022, la firme de consultants Hemson a étudié la viabilité d’arrêtés obligeant le zonage inclusif pour le compte des villes de Moncton, Fredericton et Saint-Jean.

En analysant la croissance démographique et les valeurs foncières dans les trois grands centres, ils ont conclu que de tels arrêtés ne seraient pas complètement viables à Fredericton et Moncton, et qu’ils le seraient encore moins à Saint-Jean, où la croissance est moins prononcée.

Josh Adams affirme toutefois que les villes ont d’autres outils pour favoriser le logement abordable.

Par exemple, elles peuvent conclure des accords avec les développeurs à l’aide d’incitatifs pour les encourager à construire des unités de logement abordables.

Une ville peut donc permettre à un promoteur de faire entorse aux limites de hauteur ou de densité maximale d’un édifice. En échange, ce promoteur peut offrir certaines unités de logement à un prix plus abordable. C’est ce qu’on qualifie de «zonage incitatif».

La Ville de Moncton a déjà conclu ce genre d’ententes, mais elle ne dispose pas d’arrêté formel pour encadrer le processus, selon Josh Adams.

«C’est certainement quelque chose à regarder maintenant qu’on aura le droit d’utiliser le zonage inclusif, je crois qu’on a un peu d’opportunité pour examiner ces deux outils ensemble et pour voir comment ils peuvent marcher ensemble.»