85 contraventions décernées à Centreville

Lors de la fin de semaine de la Fête du Canada, une opération de sécurité routière a mis 85 automobilistes à l’amende dans l’ouest de la province. Le Groupe tactique de la sécurité routière de la GRC et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique ont participé à l’opération qui s’est tenue en marge de la compétition Truck and Tracktor Pull de l’endroit.

Huit véhicules ont été saisis. Un automobiliste a été arrêté pour avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine et un deuxième a subi le même sort pour avoir conduit son véhicule pendant une interdiction.

De nombreuses contraventions de vitesse ont également été décernées dans une embuscade radar sur l’autoroute transcanadienne (route 2). Six ont été enregistrées dépassant la limite de 25 km/h ou plus, alors que trois autres dépassaient les 50 km/h au-dessus de la limite.

De nouvelles lois contre la conduite dangereuse sont en vigueur au N.-B., rappelle la GRC. Les automobilistes pris à plus de 50 km/h (jusqu’à 80 km/h) au dessus de la limite se voient décerner une contravention de 500$ et cinq points d’inaptitude. Au-dessus de 80 km/h, les chauffards s’exposent à une contravention de 1000$ et six points d’inaptitude, en plus de voir leur véhicule mis en fourrière pendant 30 jours.