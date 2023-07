Avertissement de chaleur sur toute la province jusqu’à dimanche

Environnement Canada indique qu’une période de temps chaud devrait commencer jeudi et se prolonger jusqu’à la fin de semaine au Nouveau-Brunswick.

De jeudi à samedi, la température maximale sera de 29 à 32 degrés Celsius (humidex de 36° à 39°), sauf le long de la côte. Le mercure descendra un peu dimanche, mais on s’attend quand même à des températures entre 27 et 29 degrés et un humidex élevé.

L’agence météorologique met en garde contre les risques élevés de maladies liées à la chaleur et la détérioration de la qualité de l’air. Elle exhorte les gens à boire de l’eau avant d’avoir soif, à surveiller les personnes âgées et à être attentif aux effets des maladies causées par la chaleur tels que l’évanouissement, l’enflure, l’épuisement dû à la chaleur et le coup de chaleur.

Les chercheurs ont noté à plusieurs reprises que les personnes sans abri, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes de couleur et les ménages à faible revenu ayant peu accès à la climatisation et aux parcs extérieurs sont les plus touchés par les vagues de chaleur.