La grande transition d’UNI Coopération financière s’amorce

Après des mois d’attente et de communications avec ses membres, le grand jour est enfin arrivé chez UNI Coopération financière, soit celui du début de sa grande transition technologique.

À compter de 22h jeudi, les membres de l’institution financière acadienne peuvent activer leur nouvelle carte de guichet. Pour ce qui est de l’ancienne, elle cessera de fonctionner. On parle ici d’un potentiel d’environ 157 000 activations, soit autant de cartes que de membres. Cette activation devra se faire dans un guichet automatique ou à un terminal de point de vente d’un commerce.

Les membres pourront alors payer leurs achats chez les marchands et retirer de l’argent avec celle-ci. Ils devront cependant attendre jusqu’à lundi (10 juillet) pour voir s’ajouter les nouvelles fonctions ainsi qu’avoir accès au nouveau portail web (Mon Profil), puisque la migration de l’ancien système (AccèsD) vers le nouveau se fera au cours de la fin de semaine. Il faudra donc patienter quelques jours pour être en mesure, par exemple, d’effectuer des virements ou des paiements de factures.

«Nos équipes travaillent comme des abeilles et sont prêtes à accompagner les membres dans cette période de transition.»

Chef de l’exploitation et directeur général Acadie Vie, Gilles Lanteigne, demeure persuadé que la transition se fera sans heurt, les équipes de TI (technologie de l’information) de l’entreprise ayant simulé cette transition à maintes reprises depuis quelques mois.

«C’est certain qu’en raison de l’ampleur du changement, il risque d’y avoir quelques petites coquilles en cours de route, mais nous sommes persuadés que ce sera mineur. Nos équipes sont bien rodées, tout comme nos 1000 employés dans les caisses. La transition constitue un gros chantier, mais on est prêt», assure M. Lanteigne.

Sur le terrain, les employés d’UNI ont également mis les bouchées doubles, effectuant beaucoup d’éducation auprès des membres depuis l’émission des nouvelles cartes. D’ailleurs, compte tenu de ce véritable branle-bas de combat, très peu seront en vacances au cours des deux semaines à venir.

Technologie adaptée

Mais quels sont les avantages réels de tout ce remue-ménage?

«On pourrait dire que c’est la journée où nous prenons véritablement le contrôle de nos technologies», soutient le porte-parole d’UNI.

Selon lui, la coopérative pourra désormais faire elle-même les changements qui s’imposent dans ses systèmes sans délai et sans devoir débourser de frais additionnels.

«On gagne une flexibilité que nous n’avions pas nécessairement, et cela fera en sorte que nous pourrons donner un meilleur service et des produits mieux adaptés à nos membres», explique M. Lanteigne.

Parmi les améliorations, il évoque la nouvelle carte de débit. Tout d’abord, son NIP – ou numéro d’identification personnelle – passera de cinq à quatre chiffres. Le changement peut sembler anecdotique, mais au contraire, il permettra une plus grande flexibilité, notamment sur la scène internationale.

«Le système bancaire international fonctionne majoritairement avec des cartes à quatre chiffres et non cinq. Ça posait problème dans certains guichets étrangers qui n’acceptaient que quatre numéros. Du coup, la carte ne fonctionnait donc pas. C’est donc un casse-tête de moins, un avantage que l’on gagne», indique-t-il.

La nouvelle carte permettra également à ses détenteurs d’effectuer des achats en ligne, ce qui était impossible avec l’ancienne.

Du point de vue esthétique, la nouvelle plateforme en ligne sera de son côté légèrement différente de celle utilisée depuis les dernières années. Cela dit, toutes les mêmes fonctionnalités s’y retrouveront.

«On peut comparer ça aux différences entre un téléphone Apple et Samsung. Ils offrent sensiblement les mêmes produits aux utilisateurs, le visuel est différent. Les icônes peuvent être à droite au lieu d’être à gauche», souligne M. Lanteigne.

Relations harmonieuses

Cette transition technologique signifie par ailleurs qu’UNI ne retiendra plus les services du Mouvement Desjardins qui, jusqu’ici, était le pourvoyeur de ce service. Chez UNI, on indique que le choix d’abandonner le mouvement est fondé sur une logique financière. Le changement de plateforme (autrefois fournie par Desjardins) engendrerait ainsi des économies substantielles. Le fait de rapatrier cette technologie aura également des impacts non négligeables au niveau de l’emploi.

«Auparavant, au moins le trois quarts des emplois liés au bon fonctionnement des technologies se trouvaient ailleurs. Aujourd’hui, en développant notre propre expertise, on rapatrie ces emplois. On parle ici de la création d’une centaine de bons emplois dans la province, ce qui aura un impact positif sur l’économie de notre province», mentionne M. Lanteigne.

Mais avec ces changements, qu’adviendra-t-il des liens avec le Mouvement Desjardins, considéré depuis toujours comme le grand frère des caisses populaires acadiennes? À cela, M. Lanteigne soutient que cette institution demeurera toujours un partenaire de premier plan.

«Nous sommes tous deux des coopérations financières et on entend conserver de très bonnes relations avec Desjardins. Ils ont d’ailleurs été un joueur hors pair dans notre transition afin de s’assurer que tout se passe bien. Il faut dire aussi que l’on conserve certains de leurs produits et services. Oui, on change de système technologique, mais on demeure toujours de bons coopérateurs, de bons partenaires», dit-il.