Moncton: y a-t-il des alternatives à la voiture à essence?

Avec la mise en place par Ottawa de la taxe sur le carbone et le règlement sur les combustibles propres, les Canadiens sont encouragés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, notamment celles de leur automobile personnelle. Mais est-ce que des alternatives efficaces sont offertes aux habitants de la région de Moncton?

Brian Branch de la Coalition transport actif Moncton souhaiterait voir une réduction de «la dépendance aux voitures», ce qui passerait entre autres par davantage d’investissements en transports collectifs.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, il a pris le soin de rappeler que, tout comme le transport en commun, l’usage de la voiture solo est rendu possible grâce aux fonds publics. «Les citoyens paient pour ce mode de transport avec la construction et l’entretien du réseau.»

Il aimerait également voir l’usage du vélo davantage encouragé, mais déplore le manque d’infrastructure et de mesures sécuritaires en place et indique que le réseau cyclable est encore disjoint.

«On veut souvent rendre la vie facile aux automobilistes. En faisant ça, on encourage d’une certaine façon la dépendance aux voitures. Avec le coût de l’essence et des voitures qui augmente et les coûts liés à l’inflation, beaucoup de personnes réfléchissent à sortir leur vélo du garage ou du sous-sol, mais une très grande majorité des gens ont peur d’en faire en ville.»

M. Branch souligne la présence «d’excellentes pistes multifonctionnelles et d’autres endroits pour se promener à vélo», mais observe que ce genre d’infrastructure a surtout été conçu pour le loisir et non dans une perspective d’usage utilitaire.

«On commence à peine à répondre aux besoins des gens pour se déplacer à vélo, que ce soit pour se rendre à l’école ou pour aller travailler de façon sécuritaire.»

Malgré ces lacunes, il note de «très bonnes recommandations» dans les plans de développement de la Ville de Moncton, mais ce qui manque, à son avis, ce sont des sous.

«S’affranchir des voitures particulières»

« Le transport actif, c’est une [de nos] priorité», confirme le directeur de la planification environnementale de la Ville de Moncton, Tim Moerman. La municipalité a d’ailleurs alloué 1 million $ pour l’amélioration de son réseau.

Le Plan énergétique et de réduction des émissions de la collectivité de la Ville de Moncton semble d’ailleurs faire écho aux désirs de M. Branch et de la Coalition transport actif Moncton. On y indique devoir changer les habitudes de transports, notamment en décourageant «la dépendance à l’endroit des voitures particulières à un seul occupant et encourager les modes de transport en covoiturage et actifs.»

La ville envisage une approche mixte où la voiture solo ne serait pas forcément remplacée dans l’absolu, mais laisserait davantage de place à l’autobus, le cyclisme ou la marche.

On espère également que certains tarifs et forfaits avantageux offerts par Codiac Transpo, dont la flotte devrait être carboneutre d’ici 2035, pourront faire croître le nombre d’usagers.

Avec le développement d’un «réseau de trottoirs et de pistes cyclables complet, connecté et bien entretenu», ou souhaite voir 75% des déplacements de moins de 5km se faire à pied ou à vélo d’ici 2030.

Des programmes de partage de vélos et de véhicules électriques sont aussi envisagés dans le plan de la ville.

Tout comme Moncton, la Ville de Dieppe dit investir 1 million $ par année en transport actif. Des bornes de recharge pour les véhicules électriques sont présentes sur les territoires des deux municipalités, et l’usage est gratuit dans plusieurs cas.

Un développement urbain à refaire

M. Moerman note qu’au cours du 20e siècle, la ville a été largement développée en fonction de la mobilité en voiture personnelle. Renverser la vapeur n’est pas une simple tâche, selon ses dires, notamment en ce qui concerne l’expansion des services de transports collectifs vers des zones peu densément peuplées. «On travaille avec une armature urbaine qui pose un vrai défi.»

Une densité urbaine plus efficace, qui diminuerait la dépendance à l’automobile, est souhaitable, selon lui.

Mais est-ce que les habitants de la ville voudront changer leurs habitudes? M. Moerman pense que oui, notamment à cause de l’augmentation des coûts liés à la possession d’une voiture, mais aussi grâce à la plus grande présence de nouveaux habitants qui arrivent de grandes villes et qui se sont non seulement déjà «adaptés au mode de vie urbain et piétonnier, mais qui cherchent» à le retrouver.

«Moncton devient de moins en moins un gros village, et de plus en plus une véritable ville», observe-t-il.

Le professeur en urbanisme à l’Université Dalhousie, Ahsan Habib, appuie les ambitions de la ville de Moncton en ce qui concerne la densité urbaine. Selon lui, différents services et centres d’activités devraient être à proximité les uns des autres. Cette approche pourrait également rendre le transport collectif plus attirant pour les potentiels usagers.

Il note d’ailleurs l’importance de renforcer le réseau de transport en commun, chose qui peut se faire beaucoup plus rapidement que le lent processus de densifier la ville. Relier les points résidentiels, commerciaux et autres lieux achalandés est le nerf de la guerre pour un système de transport efficace, selon lui.

«Si nous investissons en transport en commun, au moins nous contribuons à créer la colonne vertébrale d’un meilleur système de transport public, qui s’ajoute aux autres formes de transports actifs.»

Il souligne par contre la nécessité de continuer d’investir dans le réseau, qualifiant le budget de 1 million $ alloué par Moncton de «point de départ».

«Nous avons besoin de multiples manières de nous déplacer dans nos villes. Plus nous diversifions l’ensemble des options de mobilité qui s’offrent à nous, et plus nous nous ouvrons à celles-ci, plus nos villes seront améliorées pour nous, nos enfants et les générations futures.»