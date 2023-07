Prix de l’essence: une hausse plus élevée au N.-B. que dans d’autres provinces atlantiques

La hausse du prix de l’essence et du diesel à la pompe au N.-B. vendredi sera probablement deux fois plus élevée qu’en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Une combinaison de politiques fédérales et provinciales fera augmenter les prix à la pompe ce vendredi.

Le règlement fédéral sur les combustibles propres vise à obliger les entreprises qui produisent du carburant à faire des investissements pour réduire leur pollution.

Ce règlement est entré en vigueur au début du mois, mais le premier ajustement des prix survient vendredi.

Cette hausse est estimée à 8 cents le litre au N.-B., mais elle ne sera que de 3,74 cents pour l’essence et 4,17 cents pour le diesel à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse, selon des documents des commissions d’énergie de ces provinces.

Alain Chiasson, intervenant public auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du N.-B., rappelle que la hausse de 8 cents n’est pas coulée dans le ciment. Il estime qu’il y a peu de données fiables pour établir un calcul exact.

Ce chiffre provient d’une analyse menée par la firme Grant Thornton lors de l’audience de la CESPNB sur l’ajustement de prix en fonction du règlement sur les combustibles propres.

La firme s’est appuyée sur le modèle du marché de la Californie, selon lui.

«[La commission a] engagé un expert qui s’est basé sur des données de la Californie, parce que c’est à peu près les seules données disponibles, et ils sont arrivés avec un prix de 8 cents pour la majoration liée au prix du carbone.»

Dans sa décision publiée le mois dernier, la CESPNB écrit que ce prix demeure «indicatif» même s’il ne s’agit que d’un «exemple à un moment particulier» et que le prix variera chaque semaine.

Cette hausse s’ajoute à une autre augmentation des prix de carburant liée à la taxe sur le carbone, qui est entrée en vigueur au début du mois. L’essence a augmenté de 3,26 cents le litre et le diesel, de 3,97 cents le litre.

Le rôle de la province

Le gouvernement du N.-B. a acheté des pages de publicité dans l’Acadie Nouvelle le 29 juin et dans le Telegraph-Journal, la semaine dernière, pour s’en prendre aux politiques fédérales sur la tarification du carbone. La province blâme le gouvernement fédéral pour une hausse des prix de combustible et une hausse du coût de la vie, et juge que ces règlements ne sont pas nécessaires au N.-B.

«Nous vous soutenons», peut-on lire dans cette publicité.

Rappelons que c’est le gouvernement provincial qui a modifié la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers pour que la hausse de prix associée au règlement fédéral sur le carburant propre soit refilée aux consommateurs.

Le gouvernement n’en fait pas mention dans cette publicité, mais il explique son raisonnement sur une page web d’infos sur le sujet.

«Si ce changement n’avait pas été apporté, les petits détaillants [de carburant] de la province auraient dû absorber les coûts supplémentaires liés au règlement fédéral sur les combustibles propres. Cela aurait eu une incidence considérable sur leurs profits et compromis leur capacité de poursuivre leurs activités, en particulier dans les collectivités rurales où le volume des ventes est plus faible.»