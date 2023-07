Dossier: Devenir créateur de contenu en Acadie

Alors que le métier de créateur de contenu gagne en popularité chez nos voisins francophones et aux États-Unis, peut-on rêver d’une carrière sur les réseaux sociaux en Acadie? Lors des derniers jours, l’Acadie Nouvelle s’est penché sur la question et a interrogé six créateurs de contenu acadiens.

C’est sur la plateforme TikTok que tout a commencé pour Xavier, originaire de Shédiac. Iel est un.e artiste multidisciplinaire qui utilise son vécu en tant que personne trans non-binaire acadienne pour partager des histoires «d’appartenance, de désire, et de départ vers un “Je” plus authentique». Le tout, par l’entremise de la poésie, de la performance, du film et de l’art de la drag.

«J’ai toujours voulu faire partie du monde de la performance! J’ai fait un baccalauréat en théâtre à l’Université Mount Allison. Je me suis fait connaître pour mon personnage de Jass-Sainte Bourque de 2017 à 2019», raconte Xavier.

Marie-Li Roy de Bathurst s’est lancée sur les réseaux sociaux à l’âge de 15 ans. Un peu partout sur la planète, c’est son bonheur contagieux, son contenu inspirant, ses expériences de voyage et sa propre histoire d’adoption qui a charmé sa communauté sur toutes ses plateformes. L’objectif de Marie-Li est de répandre la joie partout où elle met les pieds.

«J’ai toujours adoré être devant la caméra, prendre des photos et être créative! Ça fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. J’ai commencé en publiant des photos de voyage, des photos colorées, à la plage et avec des amis», commente Marie-Li.

Dans le but de se divertir, en pleine pandémie de la COVID-19, Stéphanie Godin, de Maisonnette, et Adrien Lebreton, de Saint-Isidore, ont tous deux publié leur première vidéo sur TikTok.

Stéphanie est diététiste de profession. Elle utilise sa plateforme, entre autres, pour partager des recettes et des astuces sur l’alimentation saine et la nutrition simplifiée.

«Au début de la pandémie, j’avais perdu beaucoup de motivation, j’avais le goût de ne rien faire. Pour me remonter le moral, j’ai décidé de faire une vidéo sur TikTok, et c’est à partir de là que j’ai commencé à bâtir ma communauté assez rapidement», explique-t-elle.

Adrien, quant à lui, souhaite vivre de son humour. La première vidéo humoristique qu’il a publiée a été vue plus de 300 000 fois. Il fait aussi partie des Forces armées canadiennes.

«J’ai publié une vidéo sur Facebook juste pour mes amis. Puis, c’est quelqu’un de ma parenté qui m’a suggéré d’essayer TikTok. J’ai essayé sans trop d’attente. Après le succès de ma première vidéo, j’ai compris que j’avais du potentiel et c’est là que j’ai commencé à prendre ça au sérieux.»

Pour l’instant, Stéphanie et Adrien ne peuvent pas vivre de leurs réseaux sociaux à temps plein. Toutefois, c’est un rêve qu’ils partagent.

Pour Marie-Li et Xavier, faire carrière sur les réseaux sociaux n’a pas été de tout repos. Il a fallu plusieurs années de travail acharné pour atteindre une certaine stabilité financière.

Le français, un obstacle pour percer en Acadie?

Selon Statistique Canada, le français est la première langue parlée par 30% des habitants du Nouveau-Brunswick. La proportion de francophones dans la province a-t-elle un impact sur la création de contenu en Acadie?

Joëlle Martin est professeure au secteur d’Information-Communication de l’Université de Moncton. Pour elle, tout dépend du public cible.

«Le français, l’accent acadien ou le chiac peut être un avantage, ça dépend du public cible. Certaines personnes peuvent préférer suivre des créateurs qui parlent comme eux, dans leur langue. Notre accent peut piquer la curiosité des autres communautés francophones. Je crois qu’il faut le voir comme un atout», souligne Mme Martin.

Sur ses plateformes, Xavier utilise fièrement le chiac, et ce, à son avantage.

«J’aime mettre le chiac, l’Acadie, les communauté ruales et la communauté queer en lumière. J’aime être authentique et le chiac c’est une grande partie de moi. Je pense que parler en français, c’est justement ce qui va me faire percer. Du côté anglophone, c’est difficile de se démarquer.»

Pour Marie-Li, l’écart de proportion entre les francophones et les anglophones au Canada et au Nouveau-Brunswick n’a pas été un grand obstacle.

«Je crois que c’est possible de percer ici, car j’ai vu plusieurs personnes y arriver! Ma communauté provient majoritairement du Québec et du Nouveau-Brunswick. Je suis heureuse de dire que je peux maintenant vivre de mes réseaux sociaux depuis quelques années avec du contenu francophone», commente-t-elle.

Les deux tiktokeurs, Adrien et Stéphanie, ne souhaitent pas faire de virage vers la création de contenu en anglais. Néanmoins, ils estiment qu’il serait plus facile de devenir plus connu ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick.

«Ce n’est pas facile de percer ici. C’est définitivement plus difficile, puisque la communauté francophone est beaucoup plus petite. Si j’avais une opportunité au Québec, j’irais y vivre», raconte Adrien.

«À mon avis, on a une certaine barrière de langue en Acadie, ça rend les choses plus difficiles. Pour l’instant, je me concentre à maintenir mon nombre de followers. Il faut beaucoup de persévérance», ajoute Stéphanie.

Une relève persévérante

Sophie Ferguson et Mylène Cormier sont toutes les deux des créatrices de contenu qui débutent sur les réseaux sociaux en Acadie.

Du haut de ses 20 ans, Sophie Ferguson jongle entre la création de contenu et ses études à l’Université de Moncton. Quotidiennement, elle tente de faire grandir sa communauté et de bâtir des relations avec des entreprises. À long terme, elle souhaiterait vivre de sa passion.

«Au début, je me suis associée à une société de marketing. J’ai commencé à travailler avec eux et ça allait bien. C’était une expérience très positive pour moi. Je suis entré dans une routine et je publiais de façon constante sur les réseaux sociaux. C’est devenu une habitude et aujourd’hui, c’est ma façon d’être créative!», raconte Sophie.

«Parfois c’est difficile de publier de façon constante. Ça dépend de plusieurs petits facteurs comme la météo ou mes études, par exemple. L’important c’est de s’écouter et de ne pas se mettre trop de pression. Il faut le faire en ayant du plaisir!», ajoute-t-elle.

Depuis quelques années, Mylène Cormier Boudreau, originaire de Petit-Rocher, partage «son petit quotidien tranquille» sur les réseaux sociaux. Elle utilise ses plateformes pour promouvoir la positivité, le bien-être et la confiance en soi. Elle documente aussi ses découvertes et ses aventures régulièrement.

«J’ai toujours fait des vlog et de la création de contenu pour le plaisir. À la base, je suis enseignante. Depuis le secondaire, je suivais beaucoup de créateurs québécois et américains. Au début, j’avais peur du jugement des autres. En Acadie, je crois que c’est un peu plus dur de commencer, mais je suis fière de la communauté que j’ai bâtie.»

Pour ceux et celles qui souhaitent tenter l’expérience, voici quelques conseils de la part des créateurs de contenu acadien:

«Fait-le, tout simplement. Pour commencer, tu as seulement besoin d’un téléphone cellulaire et d’un ami pour te filmer» – Xavier

«Sois toi-même et authentique!» – Mylène

«Persévère et sois à l’écoute de ta communauté» – Stéphanie

«Départis-toi de tes croyances limitantes qui te font croire que tu ne peux pas réussir» – Marie-Li

«Si tu aimes ça, et que tu en es fier, publie, peut-être que quelqu’un va te remarquer» – Adrien

«Fais-le pour toi-même, c’est tout ce qui compte!» – Sophie

Le marketing d’influence, c’est quoi?

Il ne suffit pas de publier des photos ou des vidéos sur les médias sociaux pour générer un revenu. Pour y arriver, certains créateurs s’allient à une ou plusieurs entreprises dans le but de promouvoir des produits ou des services en échange d’une rémunération ou d’une commission sur les ventes. C’est ce qu’on appelle le marketing d’influence.

Selon Xavier Gould, il y a un certain manque d’ouverture d’esprit, de ressources et d’infrastructures en ce qui concerne le marketing d’influence en Acadie.

«Pour vivre des réseaux sociaux, il a fallu que je me tourne vers l’humour. En Acadie, il peut être difficile de trouver des occasions avec des entreprises ou des organisations», explique t-il.

«C’est différent qu’au Québec, par exemple. Je trouve qu’il manque une case dans le budget des entreprises pour les créateurs et créatrices de contenu d’ici», ajoute Xavier.

Joëlle Martin, professeure en Information-Communication à l’Université de Moncton, croit que la réticence au changement de la part des entreprises acadiennes serait une cause possible de ce désintérêt.

«Le marketing d’influence peut être avantageux pour les entreprises. Les créateurs de contenu ont des communautés déjà bien construites qui les écoutent et qui les suivent régulièrement. C’est une nouvelle façon de faire du marketing et de la communication marketing», explique Joëlle Martin.

Au Québec et aux État-Unis, le marketing d’influence est devenu une réelle tendance.