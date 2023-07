Hausse du taux de chômage au Canada et au N.-B.

L’emploi a progressé de 60 000 en juin au Canada et le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 5,4%, sous l’effet de la hausse du nombre de personnes à la recherche de travail, selon Statistique Canada.

Les hausses de l’emploi se sont concentrées chez les jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans et chez ceux âgés de 25 à 54 ans.

L’emploi a principalement progressé dans le commerce de gros et de détail, dans la fabrication, dans les soins de santé et l’assistance sociale et dans le transport et l’entreposage. En revanche, des baisses de l’emploi ont été observées dans la construction, dans les services d’enseignement et dans l’agriculture.

Le taux de chômage a augmenté dans les trois provinces des Maritimes le mois dernier, par rapport au mois précédent. Il est passé de 6,1% à 6,4% au Nouveau-Brunswick, de 5,7% à 6,4% en Nouvelle-Écosse et de 7,2% à 8,2% à l’Île-du-Prince-Édouard. – PC