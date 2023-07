La présence autochtone doit être soulignée, disent les maires de la Péninsule

On aura beau dire: réunissez six maires dans un exercice purement administratif, et les questions d’ordre politique ne seront jamais très loin.

Jeudi, le conseil d’administration de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) tenait une réunion extraordinaire à Caraquet pour adopter l’ébauche d’une Stratégie régionale.

L’an dernier, la réforme de la gouvernance locale a considérablement élargi le mandat de la CSRPA, comme il en va pour les autres. Déjà versée dans l’aménagement du territoire et la gestion des déchets solides, elle ajoutera à ses responsabilités le tourisme, le développement économique et communautaire, la sécurité publique et le transport régional.

Elle devra aussi s’intéresser aux infrastructures sportives, récréatives et culturelles.

Durant la réunion, André Frenette de la compagnie Stantec, a présenté le plan méthodiquement conçu, dont usera la CSRPA pour organiser ses nouveaux services, un «outil» bien mesuré, bien calculé, avec un échéancier et des objectifs précis.

Toutefois, ce matin-là, les sujets ayant nourri les principales discussions furent d’abord politiques, pour ne pas dire intergouvernementales.

Premières Nations

Le maire des Hautes-Terres, Denis Landry, s’est demandé si les Premières Nations avaient été consultées au moment de concevoir la «Stratégie».

La Première dirigeante de la CSR, Mélanie Thibodeau, a répondu que la CSRPA n’était pas légalement tenue d’informer les Premières nations, parce que la réserve de Burnt Church (Esgenoôpetitj) se trouve dans le territoire de la Miramichi.

Cependant, le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a fait remarquer qu’il existait un territoire autochtone dans la Péninsule acadienne.

«Il y a une réserve, la « Pokemouche number 13 », qui est une réserve en droit, légalement reconnue comme un territoire autochtone, même si personne n’y habite.»

Le maire de Tracadie, Denis Losier, a repris que s’il n’y avait pas de réserve habitée dans la Péninsule acadienne, il existe plusieurs sites autochtones «identifiés et protégés» sur l’ancien champ de tir de Tracadie et sur d’autres terres de la Couronne.

Il a rappelé d’autre part que le nom de sa municipalité, d’origine mi’kmaq, signifiait «lieu de campement».

Selon lui, la place occupée par les autochtones dans la région est suffisante pour qu’il en soit fait mention dans les premières pages du document de la CSRPA.

«On a déjà des affinités quand même assez importantes, et je pense que dans une stratégie qui va véhiculer des objectifs importants dans l’avenir, ce serait bien de le préciser.»

Au passage, Bernard Thériault a rappelé que les Premières Nations contribuaient de manière significative à l’économie de la Péninsule acadienne, où elles possèdent deux usines de transformation.

«On peut presque dire que dans deux cas, l’usine McGraw à Tracadie et celle des Pêcheries Baie Chaleurs (à Bas-Caraquet), nos deux principaux employeurs, sont des communautés autochtones. Et j’insisterai toujours pour dire que c’est la seule communauté de pêche au N.-B. qui y transforme entièrement son produit.»

Par ailleurs, le maire de Tracadie s’est dit satisfait du travail accompli pour développer les nouveaux services de la CSRPA, et ce, même si, dans le monde récent de la gouvernance locale, changement a parfois chambardement pour synonyme.

M. Losier en a donné une belle illustration en contestant les mesures centralisatrices du gouvernement provincial. Celui-ci s’est récemment accordé le droit d’invalider les arrêtés municipaux lorsqu’il le jugera approprié.

«Quand on regarde la Santé, l’Éducation et maintenant la Gouvernance locale, je me demande jusqu’où on (le monde municipal) pourra prendre des décisions et aller de l’avant, parce que le gouvernement se garde un droit de regard, un droit de carrément abroger nos arrêtés au niveau politique.»

«C’est nous enlever le pouvoir décisionnel», a-t-il conclu.