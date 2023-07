Les pêcheurs de crevettes veulent capturer du sébaste

Le directeur de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, Jean Lanteigne, souhaite une réouverture de la pêche au sébaste, un poisson d’eau profonde. Cette activité permettrait aux pêcheurs de crevettes de survivre, tandis que leurs prises de crustacés diminuent.

Les pêcheurs néo-brunswickois de crevettes sont dans l’eau chaude, littéralement.

La crevette nordique vit habituellement au-delà de 120 m de profondeur. Or, cet habitat atteint des records de température depuis 1915 dans le golfe du Saint-Laurent. Il a dépassé 7°C pour la première fois en 2022, selon une chercheuse au ministère des Pêches et Océans (MPO), Marie-Julie Roux.

Les crevettes nordiques font aussi face à l’augmentation phénoménale et inexpliquée de la biomasse du sébaste. Depuis quelques années, elles se font manger en grande quantité par ce poisson qui contribue de façon importante à leur déclin, selon Mme Roux.

Par conséquent, la superficie où se concentre la crevette nordique diminue depuis 2008. Elle est passée de plus de 50 000 km2 à moins de 30 000 km2. Surtout, la population de crevettes nordiques décline et sa biomasse est à son plus faible niveau historique.

Ces conditions écosystémiques ne devraient pas s’améliorer à court et moyen terme, d’après le MPO.

Approche de précaution

Est-ce pour autant la fin de la pêche à la crevette nordique? Il faut être prudent, selon le directeur de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP), Jean Lanteigne.

Pour l’instant, l’équipe scientifique du MPO veut réviser l’approche de précaution pour une pêche durable de cette espèce.

«Les conditions écosystémiques actuelles ne sont pas les mêmes que lors du développement de l’approche de précaution au début des années 2010, indique-t-elle. Cette situation a pour conséquence d’augmenter le risque pour la durabilité des stocks […].»

Le MPO distingue trois zones dans son approche de précaution: la zone saine, la zone de prudence et la zone critique. À l’intérieur du golfe du Saint-Laurent, les stocks de crevettes nordiques sont en zone saine dans l’Estuaire, à Anticosti et à Esquiman tandis qu’ils sont dans la zone de prudence à Sept-Îles.

«Est-ce que nous allons tomber dans la zone critique? C’est possible, mais il ne faut pas sauter aux conclusions», tempère M. Lanteigne.

Il indique en outre que les scientifiques du MPO réévalueront les stocks de crevettes nordiques en août avant de soumettre des recommandations aux gestionnaires de leurs ministères. Ces derniers rencontreront les membres d’un comité consultatif, réunissant les représentants de l’industrie et de Premières Nations en 2024, qui enverra des recommandations à la ministre, Joyce Murray.

Rentabilité de la pêche

«La performance de la pêche est préoccupante, déclare en attendant M. Lanteigne. Là où un pêcheur capturait 100 000 livres, il rentre avec 30 000 livres. Ça pose un paquet de questions.»

Il se demande notamment si les crevettes vivent à des profondeurs moins basses, alors que les pêcheurs continuent de travailler avec des chaluts de fond.

«De 2008 à 2017, la crevette se tenait à une profondeur relativement constante. Depuis 2018, elle se retrouve à des profondeurs plus faibles où elle est capable de retrouver des températures plus froides et plus d’oxygène», a indiqué Mme Roux.

Les pêcheurs néo-brunswickois de crevettes dépensent aussi davantage, notamment à cause de l’augmentation du prix du carburant. Ils doivent en effet naviguer sur de longues distances avant de faire leurs prises. La FRAPP discute donc avec le gouvernement provincial pour avoir de l’aide.

«Comment le Nouveau-Brunswick peut-il maintenir sa flottille de chalutiers? Nous avons des ports historiques et 200 emplois directs et indirects à préserver, fait valoir M. Lanteigne. Est-ce que des rabais sur le carburant seraient possibles?»

Pêche au sébaste

Il veut aussi faire équipe avec Fredericton pour faire pression sur Ottawa afin que le MPO rouvre le plus vite possible la pêche au sébaste, un poisson d’eau profonde.

«Il est temps qu’on exploite ça, insiste M. Lanteigne. Il faudrait être naïf pour dire que ça permettrait au stock de crevettes de grossir rapidement. Cependant, ça limiterait les dégâts et ça apporterait à la flottille une possibilité de survie économique.»

La pêche au sébaste fait l’objet d’un moratoire depuis 1995 dans le golfe du Saint-Laurent. Toutefois, trois cohortes nombreuses de ce poisson sont apparues à cet endroit en 2011, 2012 et 2013. Elles entraînent une augmentation importante de la biomasse de cette espèce depuis 2016.

La population de sébastes se divise en deux groupes, le Sebastes mentella et le Sebastes fasciatus. Les scientifiques du MPO approuvent une augmentation des récoltes de la biomasse élevée de S. mentella. Ils appellent toutefois à la prudence à propos du S. fasciatus.