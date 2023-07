Quatre arrestations lors d’une rafle policière à Dalhousie

Trois hommes et une femme de Dalhousie ont été arrêtés à la suite d’une importante enquête portant sur le trafic de drogue.

En avril 2023, la GRC a entrepris une enquête sur le trafic de drogue dans les régions de Dalhousie et de Campbellton.

Le 29 juin, un mandat de perquisition a été exécuté dans une résidence de la rue St. John, à Dalhousie. Les policiers ont saisi près de 300 grammes de cocaïne, une grande quantité de comprimés de méthamphétamine, des comprimés d’hydromorphone, de la psilocybine, plus de 700 comprimés dont la composition n’est pas encore connue et des objets associés au trafic de drogue. Ils ont aussi saisi un fusil de chasse chargé et entreposé de façon négligente, une arbalète, diverses munitions, quatre armes prohibées, des appareils électroniques et de l’argent comptant.

Deux hommes de 27 ans et 44 ans et une femme de 26 ans ont été arrêtés sur les lieux. L’homme de 27 ans a été libéré par la suite. Les policiers ont saisi de la cocaïne, du crack et de la méthamphétamine en cristaux lors des arrestations.

Au même moment, une autre équipe a exécuté un mandat de perquisition dans un établissement de la rue Victoria. Les policiers ont saisi de la cocaïne, un fusil de chasse entreposé de façon négligente et des munitions. Un homme de 58 ans a été arrêté à cet endroit.

D’autres mandats de perquisition ont été exécutés dans une établissement de la rue Adelaide et une établissement de la rue Catherine, à Dalhousie. À ces endroits, les policiers ont saisi un châssis de motoneige volé, des objets associés au trafic de drogue et un coffre-fort.

Le 30 juin, Gaétan Paradis, Avery Horsman-Rosengren et John Valdron ont comparu en cour provinciale à Campbellton par téléphone et ont été accusés de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic.

Le 4 juillet, John Valdron et Avery Horsman-Rosengren ont été libérés sous certaines conditions. Les deux comparaîtront de nouveau en cours à une date ultérieure.

L’enquête se poursuit.