Saint-Ignace souligne son 150e anniversaire avec fierté

La communauté de Saint-Ignace, qui fait dorénavant partie de la municipalité régionale de Beaurivage, célèbre son 150e anniversaire durant toute l’année.

Les organisateurs ont planifié des activités tout au long de l’année. Plusieurs ont déjà eu lieu.

Parmi celles qui s’annoncent à court terme, il y a le dévoilement de 54 bannières historiques qui aura lieu après la messe du dimanche 16 juillet.

«Étant donné que c’est le 150e, on s’est dit pourquoi ne pas placer des bannières avec photos des endroits qui ont marqué l’histoire de Saint-Ignace», explique l’un des membres du comité organisateur, Aldéo Richard.

Ces bannières seront affichées ici et là sur les propriétés situées le long du chemin des deux côtés de la rivière Kouchibouguacis.

«On a essayé d’en mettre tout le long. Quelqu’un qui viendra à Saint-Ignace pourrait vivre un peu l’histoire, en ne roulant pas trop vite, en regardant les photos et ce qui est écrit sur les bannières», informe le porte-parole.

Une tournée historique en autobus est d’ailleurs planifiée pour les 13 et 20 août. «On va faire le tour de la paroisse avec interprétation», indique-t-il.

Le 22 juillet, la Parade des tracteurs organisée par Adrien Richard aura une saveur spéciale dans le cadre du 150e anniversaire. «S’il y en a qui veulent faire un petit char allégorique ou y aller en quatre par quatre ou en côte-à-côte, ils pourront suivre la parade», déclare Aldéo Richard.

Du 13 au 20 août, il sera possible de visiter le musée de la vieille grange de Jean-Baptiste à Docité Richard qui a été construite en 1858. «Maintenant ça appartient à Stéphane Godin et Natalie Léger. Quand ils ont acheté la propriété, il restait beaucoup de vieilles choses dans la grange», raconte Aldéo Richard.

Un Salon des artisans aura lieu du 17 au 20 août au sous-sol du Club d’âge d’or de Saint-Ignace qui, pour sa part, souligne son 50e anniversaire. Les artistes peintres, auteurs, sculpteurs de pierre et bois tourné, ainsi que les artisans de broderie, crochet, couverture piquée et autres pourront exposer leur talent.

Par ailleurs, la communauté semble tricotée serré à Saint-Ignace. Plus de 150 familles se sont procuré une affiche du 150e qu’elles ont placée sur leur propriété. «Quand tu passes dans les chemins de Saint-Ignace, c’est l’fun. Ça met de l’atmosphère dans le village», souligne le fier Acadien.

Nouvelles affiches de bienvenue

Deux nouvelles affiches d’accueil ont été installées à l’entrée du village, l’une du côté sud, et l’autre au versant nord.

Sur l’une d’elles, les organisateurs ont placé la photo du hockeyeur Marc-André Gaudet qui a été repêché par les Blues de Saint-Louis en 2022.

«On est bien contents et on est chanceux d’avoir un beau modèle de jeune. Pour nous, c’est un honneur. Marc-André va être avec nous les 18 et 19 août.» En fait, l’athlète sera présent au tournoi de hockey-balle le vendredi 18 août à la patinoire de Saint-Ignace. Une soirée amateure avec musiciens locaux se déroulera ensuite à la patinoire.

Tournoi de golf, pique-nique familial et soirée bavaroise sont à l’horaire du samedi 19 août.

Moyenne rig, Marc Babin et son groupe ainsi que Swamp Boys feront danser les spectateurs sous la tente, à la patinoire.

Le 20 août, il y aura une messe du 150e, suivie du dévoilement d’un monument de l’ancienne cloche de l’église.