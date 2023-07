Tempête à Edmundston: le pont temporaire devrait être terminé la semaine prochaine

La construction du pont temporaire sur la route 120 à Edmundston devrait être terminée vers la fin de la semaine prochaine si la météo coopère, selon le ministère des Transports et de l’Infrastructure.

La construction de ce pont a commencé jeudi sur une partie de la rue Saint-François (route 120) qui a été endommagée par la pluie torrentielle qui s’est abattue sur la région le 29 juin et qui a causé des inondations.

Le pont temporaire permettra la circulation sur une voie, et des feux de signalisation seront installés de chaque côté, selon Tyler McLean, porte-parole du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

«Les réparations, la stabilisation et la planification du rétablissement sont en cours, et le ministère des Transports et de l’Infrastructure travaille avec diligence pour que la route 120 soit ouverte dès que possible.»

L’achèvement des travaux est prévu pour le vendredi 14 juillet si tout se déroule comme prévu.

En attendant, les automobilistes d’Edmundston doivent emprunter un détour de plus d’une demi-heure pour se rendre au Haut-Madawaska.

Une demeure près de cette partie de la route, qui est située près d’une rivière, est même menacée par l’affaissement du terrain provoqué par la pluie. Ses habitants se sont évacués.

La Ville d’Edmundston a annoncé mardi que la demeure avait été prise en charge par la province.

«Des travaux menés par des représentants de la Ville d’Edmundston, du ministère des Transports et de l’Infrastructure et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ont déterminé que la résidence présentait un risque pour la sécurité», indique Geoffrey Downey, porte-parole du ministère de la Sécurité publique.

D’après lui, en raison du programme d’aide financière en cas de catastrophe mis sur pied par le gouvernement provincial et fédéral, les propriétaires de résidences qui sont si gravement endommagées peuvent se voir proposer un rachat de leur propriété.

«Cela peut signifier que la propriété et les structures deviennent propriété provinciale, sont démolies et que personne ne peut y reconstruire à nouveau. Une société d’ingénierie a été embauchée par la province pour vérifier la propriété et a constaté qu’elle n’était pas sécuritaire, car la banque s’est érodée à cause des fortes pluies.»

Le nettoyage se poursuit

«Ça a été une semaine assez occupée», dit Jacques Doiron, directeur des services d’incendie et coordonnateur des mesures d’urgence de la Ville d’Edmundston.

«On a tout réparé ce qui était critique pour la circulation des gens à part la rue Saint-François. Ce qui reste à faire, c’est de finir le nettoyage, ça va prendre quelques mois à faire. On a embauché une firme d’ingénierie pour nous aider à ce niveau-là.»

Il explique qu’au-delà de 80 résidents ont rencontré des experts en sinistres pour évaluer les dégâts.

Il affirme que quelques sinistrés ont signalé des dégâts à la municipalité depuis le début de la semaine, et que la ville recense maintenant 240 demeures affectées.

M. Doiron rappelle que tous les sinistrés doivent aussi s’inscrire au programme d’aide financière gouvernemental en appelant le 1 888 298-8555.