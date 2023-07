Une grosse frayeur au Camp Jeunesse Richelieu de Tracadie

Les membres de la GRC de Tracadie se sont rendus, vers 14h, jeudi, à une résidence de la Rue de la Chapelle pour procéder à l’arrestation d’un individu visé par un mandat d’arrestation.

À leur arrivée sur place, l’homme s’est sauvé en courant dans les environs du Camp Jeunesse Richelieu de Tracadie.

Dans une publication Facebook, la direction du Camp Jeunesse dit avoir mis en exécution son protocole d’urgence.

«Nous devons reconnaître que nous avons su garder notre calme, être efficaces et travailler en équipe. Un immense merci à notre équipe de moniteurs qui ont continué d’animer les enfants et à l’équipe d’administration qui a su gérer, communiquer clairement et prendre en charge.»

L’individu a été arrêté dans le secteur quelques minutes plus tard et personne n’a été blessé. L’enquête se poursuit.

Ébranlée par les événements, la direction du Camp a décidé, vendredi, de fermer les portes pour la fin de semaine.

Sur Facebook, plusieurs parents ont souligné le sang-froid démontré par les jeunes moniteurs dans une telle situation.

«Je tiens à souligner ce que j’ai vu en arrivant chercher la petite: des enfants heureux, pas stressés et la monitrice à qui j’ai parlé était très professionnelle et super efficace. Vous avez de quoi être fière de l’équipe du camp», a écrit une internaute.