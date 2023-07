Festival des Rameurs: Chaleur Roy Excavation et Doucet Contracteur de Bois l’emportent

L’équipe masculine Doucet Contracteur de Bois et les rameuses de Chaleur Roy Excavation ont remporté les grands honneurs lors de la 55e traversée de la Baie des Chaleurs, samedi.

À l’occasion du Festival des Rameurs, plus de 200 personnes étaient réunies à Petit-Rocher, sur le site de l’arrivée, pour accueillir les équipes féminines et masculines qui ont traversé la baie des chaleurs à la rame.

Le capitaine de l’équipe gagnante, René Arsenault, est très fier de son équipe. Stephan Doucet, Paul Bryar, Mathieu Godin, Ricky Doucet et René Arsenault ont remporté la première position avec un chrono de 2h57m15s.

«C’était très serré, je suis fier de mon équipe. C’était ma 16e traversée. On visait la première position et on a réussi!», raconte René Arsenault, le capitaine de l’équipe Doucet Contracteur de Bois.

L’équipe championne était suivie de près par l’équipe de Denco Électrique, composée de Denis Cormier, Joey Michaud, Mario Degrace, Alexandre Boudreau, Jacob Boudreau et Patrick Boudreau. Ils ont décroché la deuxième place avec un chrono de 2h58m23s.

À moins de deux minutes d’écart, c’est Gilles Cormier, Lee McIntyre, Sébastien Godin, Ghislain Comeau et Guillaume Roy de l’équipe Votre Épicier Indépendant – Jean Claude et Pièces d’auto Amigo qui a remporté la troisième position.

Chez les femmes, l’équipe Chaleur Roy Excavation s’est taillé un place tout en haut du classement avec un chrono de 3h21m22s.

«Je suis super fière de notre course, ça a très bien été. On a travaillé en équipe pendant toute la course et on a pas lâché. Notre but c’était d’arriver parmi les trois premières positions, on ne s’attendait pas à terminer en première place», raconte Céline Lavigne entourée de ses coéquipières, Manon Doucet, Sylvane Boudreau, Chantal Godin, Mélanie Darveau et Lynn Goulette.

L’équipe Diamond Chaleur ont terminé leur course en deuxième position avec un chrono de 3h23m05s.

Les rameuses de l’équipe Power Girls n’étaient pas très loin derrière. Leur chrono de 3h27m23 leur à mérité la troisième position.

Les festivités du Festival des Rameurs se poursuivent jusqu’à dimanche à Petit-Rocher.