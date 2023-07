Propriétés foncières: le cas de Le Goulet n’est pas unique

La question qui agite Shippagan et Le Goulet, en rapport avec les propriétés foncières de cette dernière, n’est pas un cas unique.

Mardi, le conseil municipal de Shippagan a statué, lors d’une réunion extraordinaire, qu’il possédait les anciens biens-fonds de Le Goulet et qu’il n’entendait pas s’en départir.

Il a aussi soutenu qu’il pouvait «changer d’idée par rapport aux décisions prises antérieurement».

La proposition qu’il a adoptée «infirme les décisions de l’ancien conseil municipal prises par Le Goulet le 16 novembre 2022 […] et n’autorise donc pas le transfert des biens-fonds».

Si ses intentions ne laissent place à aucune ambiguïté, en va-t-il de même avec ses prétentions? Shippagan peut-il invalider comme bon lui semble les décisions prises autrefois par Le Goulet?

Sans faire référence à ce cas particulier, l’Acadie Nouvelle a demandé au ministère des Gouvernements locaux si les municipalités créées le 1er janvier 2023 étaient tenues de respecter les prises de position des défuntes municipalités.

Vicky Lutes, une porte-parole du ministère, nous a répondu, mercredi, que de manière générale les fusions municipales n’invalidaient pas les anciennes décisions.

«En général, les décisions prises par les conseils des gouvernements locaux précédents restent en vigueur après une restructuration, et le nouveau conseil assume la responsabilité de ces décisions. Certaines décisions prises au cours de la restructuration peuvent également avoir force de loi et être transmises au nouveau conseil pour qu’il les gère ou les poursuive.»

Mme Lutes a aussi indiqué que le ministère a établi plusieurs règles pour «assurer la continuité» des affaires courantes:

«Au cours du processus de réforme de la gouvernance locale, des règles supplémentaires ont été fixées par la législation provinciale afin d’assurer la continuité et une transition en douceur. Le nouveau conseil reprend alors le cadre juridique existant.»

Bas-Caraquet et Lac-Baker

Le désaccord qui prévaut à Shippagan est-il un cas unique? Mardi, une citoyenne s’est demandé si le village de Bas-Caraquet, qui possédait lui aussi plusieurs propriétés, a tenté de les conserver.

Le maire de Shippagan, Kassim Doumbia, a répondu que «tout» avait été transféré à la nouvelle municipalité de Caraquet.

Un citoyen a pour sa part voulu savoir si Le Goulet était l’unique village à avoir fondé une «corporation» pour prendre en main son édifice municipal.

Cette fois, la réponse est venue de Wilfred Roussel (le président de la Corporation Citoyens de Le Goulet), qui était présent à la réunion.

«Il y a un précédent: Lac-Baker», a-t-il lancé sans détour.

En juin, M. Roussel rapportait dans les réseaux sociaux que l’ancien édifice municipal fut transféré à un organisme à but non lucratif de la région, Nature Loisirs Lac-Baker.

Le président de l’organisme en question, Ron Cormier, a confirmé à l’Acadie Nouvelle, au cours d’un bref entretien téléphonique, vendredi, que Lac-Baker a en effet accepté de céder les titres sur son édifice, mais la transaction n’a pu être conclue avant le 31 décembre, jour où cette municipalité cessait d’exister.

Encadré 2e texte : Bas-Caraquet

Roger Chiasson, l’ancien maire de Bas-Caraquet, a indiqué, en entrevue avec l’Acadie Nouvelle, qu’un comité a effectivement été «mis en place» par l’ancien conseil de son village avant l’élection de novembre 2022.

Voyant que le pouvoir décisionnel allait se déplacer à Caraquet, les gens de Bas-Caraquet ont décidé de créer ce comité, sorte de vigie qui devrait veiller à ce que le dynamisme économique local ne soit pas négligé.

«On ne veut pas reculer. On veut préserver notre école, notre bibliothèque, une des plus occupées au N.-B. Le parc industriel, on ne veut pas qu’il ferme et qu’il ouvre dans une autre localité. On ne voudrait pas non plus que l’édifice municipal ferme et qu’on vide notre garage municipal.»

Cependant, contrairement à Le Goulet et Lac-Baker, le comité ne fut pas conçu pour gérer d’anciennes propriétés municipales.

À l’heure actuelle, ce comité est dormant, mais dans quelques mois une grande discussion portera sur son rôle, son fonctionnement et son financement.

En attendant, l’ancien maire s’est montré satisfait de la politique municipale locale et du travail des deux conseillères de Bas-Caraquet (quartier 5).

«Il faut donner une chance au coureur. Il y a une bonne entente avec la Ville de Caraquet. Le maire, Bernard Thériault, a une bonne vision. Il faut être solidaire.»

Au moment d’être fusionnée, Bas-Caraquet possédait la mairie, la plage et un parc industriel.