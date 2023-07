Atlantic Nationals à Moncton: une marée humaine sur la rue Main

Ce sont plus de 100 000 braves qui ont déambulé sur la rue Main et dans le parc du Centenaire en fin de semaine, malgré la chaleur suffocante, pour admirer les quelque 2000 voitures et camions présents lors de la 23e édition de l’exposition Atlantic Nationals.

Armés de crème solaire et de bouteille d’eau, cette véritable marée humaine a pu admirer des belles d’antan, mais aussi des bolides ultramodernes.

Pour Claire Bourgeois, de Dieppe, il s’agit d’un pèlerinage annuel. «C’est un événement qu’on ne veut pas rater. Les voitures sont exceptionnelles, elles sont nettoyées et soigneusement présentées. Ce sont de vrais trésors», explique-t-elle.

«Le monde vient de loin pour les voir. Nous, on est déjà ici, alors on en profite.On rencontre des gens qu’on n’a pas vus depuis l’an passé. Ce n’est jamais planifié, mais on se rencontre quand même.»

Son frère Paul est un véritable passionné. Il possède pas moins de 77 voitures de collection.

«J’ai passé ma jeunesse à identifier les voitures parce que mon frère insistait. Chaque membre de la famille s’est marié dans une de ces voitures», souligne-t-elle.

Paul Bourgeois arrive juste à temps pour se joindre à la conversation.

Il possède encore sa toute première voiture, une Chevrolet 1948.

«Je n’étais même pas assez vieux pour conduire», rigole le résident de Shediac.

Sa passion est née au début des années 1960, alors que son oncle est arrivé de Toronto avec une Ford Impala décapotable 1960.

Claire a d’ailleurs célébré son mariage dans cette belle voiture aux lignes classiques.

«J’étais déjà un mordu. Je n’ai pas gardé celui-là, mais j’en ai acheté un pareil», indique Paul Bourgeois.

Il affirme ne pas avoir de favorite. Ce serait comme choisir entre ses enfants, avance-t-il.

Paul Bourgeois possède 77 vieilles voiture et sa soeur Claire a célébrée son mariage dans l’une d’elles. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Nathan Tower est très fier de sa Monte Carlo SS Intimidator 2004, un hommage à Dale Earnhart fils. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Plusieurs modèles classiques ont particulièrement attiré l’attention des curieux. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Cette Barracuda 1970 a fait rêver les nombreux visiteurs. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette En 1999, Denis Cormier, de Memramcook, a fait l’acquisition de sa superbe Ford modèle A de 1930. Il l’a remis à neuf en 2009. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Braver la chaleur

Janice Richard, de Saint-Charles-de-Kent, a aussi bravé la chaleur en fin de semaine.

«On est venu voir les vieilles voitures et écouter de la bonne musique», lance-t-elle avec enthousiasme.

«On vient pas mal toutes les années. Je trouve que les gens sont vraiment respectueux. Ils se tassent pour nous laisser voir les voitures ou ils s’excusent s’ils nous heurtent en marchant. C’est vraiment une belle ambiance.»

Mais pas question de faire l’achat d’un de ces bolides.

«Je pense que ça coûterait trop cher!»

Un peu plus loin, Nathan Tower, de Turtle Creek, présentait sa voiture hommage à Dale Earnhardt fils, une Monte Carlo SS Intimidator 2004.

«Ils ont fait seulement 4000 exemplaires de cette voiture et seulement 250 sont demeurées au Canada. Elles ont toutes été construites à Oshawa, en Ontario. Celle-ci est le numéro 938», explique-t-il.

«Je collectionne tout ce qui touche cette légende, soit des casquettes, des chandails, des manteaux, des boîtes de céréales, des modèles réduits ou des boissons gazeuses. J’ai de tout.»

Près de l’hôtel de ville, Denis Cormier, de Memramcook, répondait à des questions à propos de sa superbe Ford modèle A de 1930.

«Je me promène partout dans cette voiture et la conduite est excellente. Je participe aussi à beaucoup d’expositions de voitures. C’est une voiture que j’adore. Elle est vraiment amusante à conduire.»

Il a fait l’acquisition de cette petite merveille en 1999 et l’a remise à neuf en 2009.

«Même si j’arrête pour une crème glacée quelque part, il y a toujours quelqu’un qui me pose des questions sur la voiture.»

Et c’est sans doute le cas pour la majorité des propriétaires de toutes ces véritables pièces de musée sur quatre routes qu’on pouvait observer un peu partout en ville en fin de semaine.