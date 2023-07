Des eaux trop chaudes pour les poissons, mais agréables pour les baigneurs

Les chaleurs extrêmes des derniers jours font le bonheur des plaisanciers, mais pas celui des poissons.

Les rivières Restigouche et Nepisiguit sont frappées depuis quelques jours de restrictions pour la pêche récréative pour le saumon de l’Atlantique. Le ministère de Pêches et Océans Canada (MPO) a activé le protocole d’eau chaude pour ces deux systèmes hydrographiques.

Le protocole pour la Restigouche (de Morrissey Rock jusqu’à sa confluence avec la rivière Kedgwick) est en vigueur depuis le samedi 8 juillet, et celui de la Nepisiguit – du pont de la route 11 à Bathurst en amont jusqu’aux chutes Nepisiguit – depuis le 1er juillet.

Dans les deux cas, et jusqu’à avis contraire, ces cours d’eau ne seront pas accessibles pour la pêche entre 11h jusqu’au lendemain à 6h, ce qui laisse une brève fenêtre matinale pour les amateurs.

Les protocoles d’eau chaude sont activés lorsque certains seuils de température prédéterminés sont atteints. Outre la température de l’eau, d’autres facteurs sont considérés, comme le niveau de l’eau, les prévisions météorologiques et le comportement des poissons.

Les restrictions peuvent inclure la réduction du nombre d’heures de pêche autorisées ou la fermeture complète de la pêche récréative dans une rivière ou des sections d’une rivière.

Selon le ministère, les restrictions seront levées lorsque les conditions environnementales s’amélioreront. Dans ce cas-ci, un coup d’œil aux prévisions météorologiques laisse entrevoir un répit avec des températures plus fraîches et la chute de bonnes quantités de pluies, deux facteurs qui devraient aider à refroidir les rivières. Cela dit, rien ne garantit que les protocoles ne seront pas remis en place au cours de l’été. Ceux-ci sont communs vers la fin juillet et en août.

En descente

Du côté des plaisanciers toutefois, la situation est différente. On accueille les récentes températures avec les bras grand ouverts et une bonne couche de crème solaire. Cette chaleur est appréciée, surtout après un mois de juin frisquet et pluvieux.

Chez GP Canoe Aventure à Saint-Jean-Baptiste, le téléphone ne dérougit pas depuis le début du mois. L’entreprise restigouchoise, qui en est à sa quatrième saison, offre des forfaits de descentes en canoë-kayak sur les rivières Kedgwick et Restigouche. Depuis la fermeture d’Arpin Canoe survenue plus tôt cette année, elle peine à fournir à la demande. Elle se dirige vers son été le plus achalandé.

«Actuellement, ça roule à fond. Il fait beau et chaud, l’eau est agréable. Les clients sont aux anges, ils ne se plaignent pas de ça», confirme Gilles Plourde, propriétaire de l’entreprise.

Il est conscient que la situation n’est pas la même pour les pêcheurs.

«Quand l’eau devient chaude, le taux de mortalité des saumons qui sont récoltés puis remis à l’eau augmente considérablement. Une eau chaude, c’est vraiment mauvais pour eux, alors c’est tout à fait normal de limiter la pêche durant cette période. C’est dommage pour les pêcheurs, mais certains d’entre eux décident de tirer parti de la situation et de faire autre chose, comme descendre la rivière», explique-t-il.

Selon le propriétaire, bien que la température des rivières de la région soit chaude, leur niveau n’est pas particulièrement bas pour la saison.

«L’eau est peut-être chaude, mais elle demeure quand même à des niveaux acceptables. On a déjà vu des années où c’était pas mal pire que ce l’est en ce moment à la même période. À preuve, on peut encore descendre sans problème, sans trop accrocher», dit-il, espérant que la situation persiste.

«L’an dernier, on a pu descendre la Kedgwick tout le mois d’août, ce qui est quand même exceptionnel en soi, car elle devient rapidement difficilement praticable lorsque le niveau baisse. Idéalement ce qu’il faut, c’est un beau mélange de pluie, de chaleur et de journées ensoleillées, soit ce que l’on a depuis le début du mois», ajoute-t-il.