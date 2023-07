Des membres d’UNI «frustrés bien raides»

UNI Coopération financière devait terminer sa grande transition technologique lundi. Cependant, beaucoup de ses membres ont échoué à accéder aux services promis. Certains ont attendu dans de longues files d’attente pour obtenir de l’aide dans les succursales.

Le temps était orageux lundi après-midi à Moncton. Devant une succursale d’UNI Coopération financière, il y avait de l’électricité dans l’air, et pas seulement dans les nuages sombres.

Vers 14h30, des clients attendaient jusqu’à l’extérieur de la caisse faisant face au Sobey’s du boulevard Vaughan Harvey. Une employée leur a apporté des bouteilles d’eau et quelques réponses à leurs questions.

Il fallait bien faire preuve d’hospitalité: «c’est écœurant», s’est exclamé en arrivant un homme âgé, se plaignant de l’inefficacité des conseils de sa banque.

Michel Drisdelle était plus calme. Il avait réussi à faire fonctionner sa nouvelle carte de débit.

«C’était un peu difficile au début, parce que nous avons reçu beaucoup de lettres [d’UNI], mais à la fin ce n’était pas compliqué, a-t-il jugé. Le site internet ne fonctionne pas assez jusqu’à maintenant. Mais c’est normal, parce que tout le monde essaye de s’y connecter.»

Au même moment, l’habitant de Dieppe, David Chamberlain, a transféré à l’Acadie Nouvelle une capture d’écran d’une page web entièrement blanche.

«Au cas où vous voudriez savoir si ça fonctionne… Ç’a plus l’air d’une tempête de neige que d’un site bancaire», s’est-il esclaffé sur Messenger.

Virer fou

Ce technicien retraité en nouvelles technologies de l’information et de la communication s’estime compétent en informatique. Il échouait pourtant à activer son compte UNI en ligne, lundi après-midi.

«Si je suis un peu stressé, imaginez quelqu’un de 75 ans, a-t-il commenté. UNI devrait écrire sur son site: “quelque chose ne fonctionne pas, revenez plus tard”. Mais là, tout ce qu’il y a, c’est: “savez-vous que vous pouvez faire ci? Savez-vous que vous pouvez faire ça?” Oui, mais il n’y a rien qui marche! À moment, quelqu’un va virer fou!»

Une habitante de Saint-Simon, dans la Péninsule acadienne, a d’ailleurs lâché un sacre au téléphone. Johanne Paulin croyait pouvoir activer son compte internet dès le 9 juillet à 23h59. Elle était donc «frustrée bien raide» lundi après-midi.

«La transition d’UNI, je n’ai pas eu le temps d’en voir la couleur, s’est-elle énervée. J’ai veillé jusqu’à trois heures du matin pour essayer de me connecter. Ça ne marchait pas. Je me suis réveillé à 7h pour pitonner encore. Ça ne marchait pas. Là, ça ne marche pas encore à 100%. Misère! Je ne peux pas faire mes paiements!»

Dans la file à Moncton, Lise Lepage-Tessier semblait sereine.

«J’ai tout essayé avec l’ordinateur, a-t-elle néanmoins confié. Il n’y a plus rien qui fonctionne… Ça ne donne rien. Je ne suis même pas capable de voir mon compte. Ce n’est pas drôle en toute.»

Angoisser

L’indisponibilité des services de virement Interac et des services en ligne pendant plusieurs jours a provoqué de l’anxiété chez l’artisan de Haute-Aboujagane, Erik LeBrun.

«On nous a donné des préavis, mais quand on a une entreprise à gérer, des comptes à payer, des paiements à recevoir, ça reste très mal commode et anxiogène tout ça. Quelques jours, ça va, mais pour les cartes de crédit ça va faire bientôt deux semaines qu’on est dans l’obscurité», a réagi le fondateur d’Agile Design + Fabrication.

Le petit entrepreneur souligne sa volonté de rester membre d’une institution bancaire acadienne. Il admet aussi les défis que représentent les transitions d’ampleur.

«Néanmoins, c’est ce genre de difficultés qui fait en sorte qu’on se sent parfois un peu désavantagé en faisant affaire avec UNI, déplore le trentenaire. Sans pouvoir suivre les dépenses grâce aux services en ligne, on y va un peu à l’aveuglette! Heureusement, on nous a dit que ce ne serait que pour quelques jours.»

Être fier

Pour d’autres membres d’UNI, la transition s’est bien déroulée. Ç’a été le cas de Nicole Hébert, une habitante de Bas-Caraquet.

«J’ai réussi à activer mon compte en ligne, Mon Profil, chez moi et sans problèmes, a indiqué la sexagénaire. Aujourd’hui, les changements informatiques sont fréquents, il faut s’adapter si nous voulons progresser et c’est ce qui est en train de se passer chez Uni.»

Murielle Bourgeois-Gallien, de Paquetville, a aussi bien vécu la transition technologique d’UNI.

«Il y avait assez d’informations pour dire ce qui s’en venait, souligne la septuagénaire. On nous avait dit de nous préparer, d’avoir de l’argent en liquidités et des comptes en ordre. Je n’ai pas pu aller sur mon profil, mais c’est juste un petit inconvénient.»

L’Acadienne insiste sur sa fierté de voir UNI prendre son autonomie par rapport au Mouvement Desjardins.

«Ça va donner de l’ouvrage aux jeunes d’ici, ajoute-t-elle. À la caisse tout à l’heure, il y avait de jeunes employés qui travaillaient pour nous donner un service adéquat. S’ils réussissent à obtenir de l’expérience et qu’ils restent dans la région, quelques jours sans services sur internet auront été un infime montant à payer.»

Prendre son autonomie

Le 6 juillet, les 157 000 membres d’UNI ont théoriquement pu activer leur nouvelle carte de guichet à partir de 22h. Ils ont dû ensuite attendre au moins jusqu’au 10 juillet pour avoir accès au nouveau portail web.

UNI s’est détachée de Desjardins qui assurait ces services pour elle. La Coopération financière a voulu faire des économies. Elle a aussi fait miroiter la création d’une centaine d’emplois au Nouveau-Brunswick.

«Nous sommes fiers de vous annoncer que l’outil en ligne Mon Profil est disponible depuis cet avant-midi, a déclaré la directrice des communications d’UNI, lundi soir. L’engouement pour l’activation de compte en ligne a causé un achalandage élevé pour l’utilisation du nouvel outil.»

Ginette Hébert a noté aussi que le Centre contact client de son entreprise prendrait en charge les demandes au sujet des NIP (ou numéros d’identification personnelle) non reçus.