Isthme de Chignecto: deux députées exhortent les provinces à s’activer

Deux députées du N.-B. et de la Nouvelle-Écosse tentent de faire pression sur les gouvernements pour qu’ils s’activent dans le dossier de la protection de l’isthme de Chignecto, le lien terrestre entre les deux provinces.

Megan Mitton, députée de Memramcook-Tantramar, et Elizabeth Smith-McCrossin, députée de la circonscription Néo-Écossaise de Cumberland-Nord, implorent leurs gouvernements provinciaux de demander des fonds au gouvernement fédéral pour remédier au risque d’inondation à l’isthme de Chignecto.

«Nos communautés sont vraiment à risque d’avoir des inondations. Nous habitons près et sur l’isthme de Chignecto, et c’est vraiment un risque d’inondation à chaque année, que la baie de Fundy va venir inonder les maisons, les entreprises, le chemin de fer, l’infrastructure qui est ici», dit Mme Mitton.

Elle déplore que la date limite pour demander des fonds au gouvernement fédéral est le 19 juillet et que les provinces ne semblent pas pressées de formuler une demande.

«C’est vraiment frustrant qu’on ait ce risque majeur depuis des années et des années et que les gouvernements sont au courant du problème, et qu’ils n’ont pas trouvé une solution.»

Ottawa contribuerait au projet à l’aide de son Fonds fédéral d’atténuation des effets des catastrophes et d’adaptation (FAAC), qui peut financer jusqu’à la moitié de la facture d’un projet.

Le gouvernement fédéral a révisé sa contribution à la hausse, car l’estimation de coût du projet a aussi augmenté de 300 millions $ à 400 millions $.

Le gouvernement fédéral est toujours prêt à financer la moitié du projet, soit 200 millions $.

Dans une lettre envoyée aux premiers ministres Blaine Higgs et Tim Houston, le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, a réitéré que, selon lui, le gouvernement fédéral n’a pas la responsabilité de financer ce projet au complet.

«J’aimerais souligner que le FAAC est actuellement le seul mécanisme dans la gamme de programmes offerts par Infrastructure Canada qui peut recevoir une demande de financement pour ce projet.»

Le ministère provincial des Transports et de l’Infrastructure n’a pas répondu à nos questions lundi.