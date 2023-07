Joanna Bernard, nouvelle cheffe intérimaire de l’Assemblée des Premières Nations

Joanna Bernard, de la Première Nation du Madawaska, est la nouvelle cheffe intérimaire de l’Assemblée des Premières Nations, en attendant que l’organisme élise la personne qui remplacera RoseAnne Archibald, la cheffe nationale évincée fin juin.

Joanna Bernard, cheffe régionale de l’Assemblée des Premières Nations pour le Nouveau-Brunswick, a été choisie par le Comité exécutif de l’APN en attendant l’élection de la personne qui remplacera Mme Archibald, lors d’une assemblée extraordinaire en décembre prochain.

Joanna Bernard s’est adressée mardi matin à l’assemblée générale annuelle de l’APN, à Halifax, pour la première fois depuis le départ fracassant de RoseAnne Archibald fin juin.

«Nous savons que la décision n’a pas été prise à la légère et qu’elle a été le résultat d’un examen attentif par les dirigeants et les représentants de nos nations», a-t-elle dit. Mme Bernard a ajouté qu’en tant que cheffe par intérim, elle s’était engagée à maintenir la stabilité.

La cheffe intérimaire Bernard a affirmé aux chefs, dans son discours d’ouverture mardi matin, que l’éviction de Mme Archibald mettait l’organisation en mode transition, mais elle a rappelé que l’APN avait surmonté de nombreux défis auparavant.

Mme Archibald, la première femme élue à la tête de l’organisation, en 2021, a été évincée lors d’une assemblée extraordinaire des chefs, le 28 juin dernier, en mode virtuel. Cette assemblée extraordinaire, avant l’assemblée générale annuelle de juillet, avait été organisée pour répondre rapidement aux conclusions d’une enquête sur les plaintes de cinq membres du personnel de l’APN contre la conduite de la cheffe nationale.

Après les discours d’ouverture, mardi matin, Bruce Archibald, chef de la nation Taykwa Tagamou, dans le nord-ouest de l’Ontario, était l’un des trois chefs qui ont présenté des motions pour réintégrer l’ancienne cheffe nationale, qualifiant de «très injuste» son éviction.

«J’ai l’impression aujourd’hui que nous ignorons ce qui se passe réellement», a-t-il déclaré.

Les motions n’ont pas été adoptées par l’assemblée générale.

L’ancienne cheffe nationale elle-même a comparu virtuellement devant l’assemblée, en accusant la direction de l’organisation de faire taire les voix de ceux qui remettaient en question son éviction.

«C’est un processus insensé, qui est injuste, qui ne permet pas de rendre des comptes pour le coup d’État politique qui s’est produit contre moi par les chefs régionaux», a-t-elle déclaré.

Une cheffe de la Nouvelle-Écosse a exhorté l’assemblée générale à passer à l’action pour aborder des questions plus importantes. «Alors que nous débattons de l’ordre du jour, nous avons des gens de notre communauté qui vivent dans la pauvreté, qui sont assassinés, un dépotoir de Winnipeg qui n’est pas fouillé», a déclaré Annie Bernard-Daisley, coprésidente de l’Assemblée des chefs mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse.

«Plus nous tardons, moins nous agirons pour notre propre peuple. Laissons notre ego au vestiaire et faisons notre travail.»

Dans une déclaration publiée avant l’assemblée annuelle de Halifax, Mme Archibald prévenait qu’elle assisterait à la première journée en mode virtuel, mais qu’elle pourrait se rendre à Halifax pour le reste de la rencontre, qui se poursuivra jusqu’à jeudi.

L’enquête en ressources humaines

Alors que les chefs éliront en décembre la personne qui remplacera de façon permanente RoseAnne Archibald, la cheffe Bernard espère que des «femmes dirigeantes fortes» se présenteront, mais elle a souligné que les chefs des Premières Nations devraient sélectionner un candidat engagé pour l’unité, quel que soit son genre.

L’enquête des ressources humaines a conclu que certains des comportements de Mme Archibald constituaient du harcèlement et que la cheffe avait enfreint la politique de l’organisation en exerçant des représailles contre les plaignants et en ne respectant pas la confidentialité.

Mme Bernard a déclaré aux chefs mardi matin que des travaux étaient en cours pour remédier aux lacunes de l’organisation et «reconstruire le moral du personnel». Elle a souligné les efforts déployés pour renforcer les politiques de dénonciation et de plaintes, le code de conduite et le processus de signalement du harcèlement.

Mme Bernard a promis qu’au final, l’organisation voulait offrir un «environnement sûr et favorable, où tous les individus peuvent s’exprimer sans crainte de représailles».

RoseAnne Archibald a soutenu de son côté qu’elle avait été ciblée pour avoir combattu la corruption et exigé un audit financier de l’APN. Elle a appelé les chefs et ses partisans à exhorter l’organisation à la réintégrer à son poste.

«Normalement, la transition du pouvoir entre les chefs nationaux est pacifique», a-t-elle soutenu dans sa déclaration, partagée sur Twitter, avant l’assemblée générale d’Halifax.

«Cependant, la manière dont Joanna Bernard a été nommée par ses collègues chefs régionaux au poste intérimaire est entachée par un conflit d’intérêts et un coup d’État politique violent contre moi, en tant que première femme cheffe nationale dûment élue.»

Dans son discours mardi, Mme Bernard a exprimé une certaine ouverture à la requête de Mme Archibald pour un audit, affirmant que les états financiers de l’organisation sont vérifiés chaque année, mais elle a rejeté les allégations de l’ancienne cheffe concernant des dépenses problématiques.

Si un comité chargé d’examiner la question estime qu’un audit est nécessaire, «nous suivrons ses directives», a déclaré Mme Bernard.

Avant le début de l’assemblée générale, l’organisation a d’ailleurs annoncé qu’elle partageait les états financiers indépendants et vérifiés des dix dernières années qui, selon l’APN, confirment «l’absence de toute préoccupation financière».

Les chefs des Premières Nations se réunissent jusqu’à jeudi pour discuter notamment de services policiers autochtones, d’autonomie gouvernementale des communautés métisses et d’approvisionnement sécuritaire en eau potable. L’élection de décembre et la nomination d’un directeur général des élections sont aussi à l’ordre du jour, ainsi que des discours de ministres fédéraux.