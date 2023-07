La Fondation des Amis de la santé distribue des marchettes dans le Nord-Est

Les personnes à mobilité réduite pourront maintenant se déplacer plus facilement dans les commerces, les cliniques et les résidences pour personnes âgées du comté de Restigouche, de la région Chaleur et de la Péninsule acadienne.

La Fondation des Amis de la santé s’est mise au défi d’offrir environ 300 marchettes à une panoplie d’établissements dans le nord-est de la province.

«Récemment, ma femme a eu un accident. En entrant dans un magasin, nous avons réalisé qu’il n’y avait pas de panier ou de marchette pour qu’elle puisse se promener plus facilement dans le magasin. C’est là qu’on a réalisé qu’il y a un problème», raconte René Beaudet, président.

En un mois, les membres de la fondation ont déjà entamé la distribution d’une cinquantaine de marchettes sur le territoire.

«C’est grâce aux profits du Bingo des Amis de la Santé qu’on peut mettre ce projet en marche. Le tiers des marchettes va être distribué dans des foyers de soins et des résidences pour personnes âgées. Il y en a environ 60 sur le territoire qu’on va couvrir», ajoute-t-il.

La Place Bathurst Mall et la Clinique Médicale Centre-Ville de Bathurst ont été les premiers établissements à recevoir un don.

«Notre don de six marchettes à la Place Bathurst Mall a marqué le début du projet. Dans les prochaines semaines nous allons commencer à en distribuer dans les foyers pour personnes âgées, les cliniques dentaires, les cliniques médicales, les commerces de détail sans chariots de magasinage et encore plus»

M. Beaudet invite les établissements qui qualifient au projet de contacter la fondation via leur page facebook.