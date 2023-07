Le projet immobilier de Dieppe a été approuvé par le conseil

Le mégaprojet de développement immobilier à Dieppe ira finalement de l’avant.

Rejeté à l’unanimité par le conseil municipal lors de la réunion du 12 juin dernier, le projet revu et corrigé par les promoteurs a été adopté 7-1 (seule la conseillère Corinne Godbout s’est opposée), lundi soir.

La salle du conseil était remplie de citoyens venus se faire entendre une autre fois avant le vote final.

Ils sont évidemment repartis la tête basse.

«Je pense que les modifications sont certainement appréciées. C’est plus rassurant pour nous d’avoir quelque chose par écrit. Mais c’est certain que c’est une grosse déception», estime Stéphane Bourque, résident de la rue Bouchard.

«On nous a présenté très peu de nouvelles informations et on est passé d’un vote unanime contre à un vote de 7-1 en faveur. Je pense qu’il y a eu des moyens de pression exercés quelque part», poursuit-il.

«Je ne comprends pas comment la réponse peut changer aussi drastiquement en l’espace d’un mois. Comment peut-on soumettre le même projet qui a été rejeté?»

Du côté de la ville de Dieppe, on parle d’un projet important pour la densification de la municipalité.

«C’est certain qu’il s’agit d’un projet d’envergure et on le traite en conséquence. C’est un projet que la municipalité a fait avancer à la suite de la proposition d’un promoteur», mentionne Alexandre Girard, Directeur du service de planification et d’aménagement.

«La municipalité est toujours en manque de logements. C’est sûr qu’avec un nombre important d’unités comme on le propose, il va y avoir un bénéfice au niveau de la communauté.»

Le projet est tout simplement gigantesque.

On parle de près de 1400 logements répartis sur une quinzaine de lots (sur le même terrain).

Il comprendra des édifices de quatre et de six étages.

Le porte-parole du promoteur (Quest Capital Inc.), Thierry Comtois, a expliqué que l’entreprise a fait son bout de chemin pour répondre aux demandes des citoyens inquiets.

On a par exemple accepté d’ériger une zone tampon boisée de neuf mètres entre les résidences unifamiliales et les édifices du projet.

On a aussi prévu de réduire la hauteur des immeubles qui seront situés près de ces résidences de six à quatre étages.

Malgré tout, la conseillère Corinne Godbout a voté contre le projet.

«Pour moi, l’emplacement du terrain d’utilité publique n’est pas désirable puisqu’il est adjacent à un bassin de rétention. Cela peut représenter un risque de sécurité pour une personne vulnérable», a-t-elle mentionné.